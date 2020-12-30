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Общество

Чего хотят кыргызстанцы? Стенд с желаниями установлен в Бишкеке — успей загадать

В Бишкеке каждый кыргызстанец в эти дни может поздравить с Новым, 2021 годом кого угодно и написать свои пожелания. Стенд установлен у кинотеатра «Ала-Тоо», где любой прохожий может оставить короткую запись.

Журналист 24.kg изучил уже оставленные пожелания и узнал, чего хотят жители нашей страны.

24.kg
Фото 24.kg. Стенд находится возле кинотеатра «Ала-Тоо»
Большинство людей поздравили кыргызстанцев с Новым годом и пожелали, чтобы в 2021-м не было коронавируса.

На доске пожеланий горожане упомянули имена некоторых политиков. Пожелали успехов главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву и мудрости правительству. А кто-то написал, что хочет нормального президента.

Некоторые написали о своих личных пожеланиях. Кто-то не отказался бы от щенка в новом году, кто-то — от стипендии, а еще есть те, кто хочет похудеть.

Авторы подняли и проблему насилия и внешнего долга.

В целом люди желают Кыргызстану только хорошего: мира и добра, стабильности, процветания и чтобы каждый человек приобрел собственное жилье.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/178557/
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