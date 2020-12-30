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Общество

График работы общественного транспорта 31 декабря и 1 января

В связи с новогодними праздниками в Бишкеке график работы общественного транспорта 31 декабря и 1 января будет немного изменен. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии столицы.

По ее информации, 31 декабря автобусы, маршрутки и троллейбусы № 2, 4, 7, 8, 10, 14 будут работать с 6.00 до полуночи.

1 января автобусы и троллейбусы выйдут на линии с 8.00 до 20.00, а маршрутки — до 00.00.

По вопросам работы общественного транспорта муниципалитет на связи:

Управление городского транспорта (маршрутки): 533648 (диспетчерская служба), 0550143637;

Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие, курирует работу автобусов: 534824 (диспетчерская служба), 0553022753;

Бишкекское троллейбусное управление: 635199 (диспетчерская служба), 0700411905.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/178572/
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