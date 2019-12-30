11:25
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Скандал с футбольным центром. Объект могут построить в Чуйской области

Футбольный центр может быть построен в Чуйской области. Об этом журналистам сообщил вице-президент Федерации футбола КР Дастанбек Конокбаев.

Он отметил, что у федерации есть возможность привлекать средства для улучшения спортивной инфраструктуры.

«Мы посмотрели стадионы в разных регионах страны — около 70 объектов. 90 процентов из них находятся в плачевном состоянии. Но чтобы добиваться успехов в спорте, необходимо развивать инфраструктуру, готовить молодых спортсменов», — сказал он.

Читайте по теме
Скандал с футбольным центром. Что написано в документах ФИФА

Дастанбек Конокбаев отметил, что сейчас идут переговоры с Орокским айыл окмоту. По его словам, местные власти готовы выделить около 20 гектаров для строительства футбольного центра.

В то же время, по его словам, если не удастся достигнуть консенсуса с властями Бишкека, федерация намерена привлечь средства для строительства небольшого стадиона для клуба «Алга».

«В премьер-лигу входят три бишкекские команды: «Дордой», «Илбирс» и «Алга». У последней нет своей базы. Мы планировали, что футбольный центр стал бы ее домом. Сборная футбола же не тренируется постоянно», — сказал он.

Дастанбек Конокбаев добавил, что переговоры о строительстве центра ведутся с 2015 года.

«Были переговоры с Темиром Сариевым. Нам тогда сказали, что землю нельзя выдавать. Но у нас и не было цели получить в собственность участок. Мы просим от городских властей дать подтверждение, что готовы выделить землю. Это еще не значит, что в собственность», — сказал он.

Дастанбек Конокбаев добавил, что у ФИФА нет требования только в собственность передавать участок, можно во временное пользование.

«Мы говорили, что построим и передадим, и будем сопользователем. Чтобы если власть сменится, правила игры не изменились», — сказал он.

Напомним, что Федерация футбола Кыргызстана просит мэрию столицы выделить земельный участок для строительства центра с комплексом спортивных сооружений. Федерация привлекает денежные средства на строительство — около $8-10 миллионов. Известно, что по линии ФИФА, АФК, зарубежных партнеров и спонсоров нашли $3,5 миллиона.

Столичная мэрия предлагала Федерации футбола рассмотреть варианты для возведения центра на базе стадиона «Трудовые резервы» или на других земельных участках, которые бы соответствовали градостроительным документам, Генеральному плану и Проекту детальной планировки.

Вопрос включили в повестку дня сессии городского кенеша. Но за три дня стороны не пришли к консенсусу. В итоге фракция «Республика — Ата-Журт» предложила выразить недоверие мэру Бишкека Азизу Суракматову. Но так как сессию перенесли на 14 января, вопрос не стали рассматривать.

Лидер коалиции большинства Бишкекского городского кенеша Жумабек Салымбеков на своей странице в социальной сети Facebook поддержал позицию мэрии в вопросе выделения участка Федерации футбола КР под строительство футбольного центра в Бишкеке.
Ссылка:
просмотров: 311
Версия для печати
Материалы по теме
Скандал с футбольным центром. Что написано в документах ФИФА
Скандал с футбольным центром. Лидер коалиции большинства БГК разъяснил ситуацию
В Бишкеке пройдет выставка ледовых скульптур «Хрупкая красота»
Полемика вокруг нового футбольного поля: мэрия Бишкека объясняет свою позицию
Сборная Кыргызстана по футболу может отказаться играть в Бишкеке
Мэрия настаивает на соблюдении закона при выделении участка под футбольный центр
ФИФА и АТФ выделили грант на строительство футбольного центра в Бишкеке
FFKR Football Awards — 2019. «Эпоха футбола», лучшие игроки и тренеры — кто они
Гулжигит Алыкулов, Александр Крестинин. Футболистов наградили по итогам года
Дикие пчелы атаковали футболистов в Танзании. Матч пришлось прервать
Популярные новости
Год Крысы. Семь запрещенных блюд и&nbsp;напитков на&nbsp;новогоднем столе Год Крысы. Семь запрещенных блюд и напитков на новогоднем столе
Момент ДТП, в&nbsp;котором погибла женщина, попал на&nbsp;видео. Милиция возбудила дело Момент ДТП, в котором погибла женщина, попал на видео. Милиция возбудила дело
Дело Атамбаева. Ирине Карамушкиной избрали меру пресечения Дело Атамбаева. Ирине Карамушкиной избрали меру пресечения
Мэру Бишкека Азизу Суракматову хотят выразить вотум недоверия за&nbsp;саботаж Мэру Бишкека Азизу Суракматову хотят выразить вотум недоверия за саботаж
Бизнес
Новогодние акции от&nbsp;MegaCom&nbsp;&mdash; скидки до&nbsp;75&nbsp;процентов на&nbsp;красивые номера Новогодние акции от MegaCom — скидки до 75 процентов на красивые номера
START&nbsp;&mdash; еще больше фильмов и&nbsp;сериалов в&nbsp;приложении O!TV START — еще больше фильмов и сериалов в приложении O!TV
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo;: газовый котел в&nbsp;РАССРОЧКУ и&nbsp;газ в&nbsp;ПОДАРОК «Газпром Кыргызстан»: газовый котел в РАССРОЧКУ и газ в ПОДАРОК
Финал сериала &laquo;Темные начала&raquo; в&nbsp;приложении Amediateka от&nbsp;MegaCom Финал сериала «Темные начала» в приложении Amediateka от MegaCom
30 декабря, понедельник
11:14
Новогодние акции от MegaCom — скидки до 75 процентов на красивые номера Новогодние акции от MegaCom — скидки до 75 процентов на...
11:05
Скандал с футбольным центром. Объект могут построить в Чуйской области
11:00
Новогодние каникулы. Как развлечь детей и не разориться
10:31
Дело экс-мэров. Адвокаты до сих пор не получили копию приговора
10:11
Елка в центре Базар-Коргона за 112 тысяч сомов возмутила пользователей соцсетей