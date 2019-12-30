Скандал с футбольным центром. Объект могут построить в Чуйской области

Футбольный центр может быть построен в Чуйской области. Об этом журналистам сообщил вице-президент Федерации футбола КР Дастанбек Конокбаев.

Он отметил, что у федерации есть возможность привлекать средства для улучшения спортивной инфраструктуры.

«Мы посмотрели стадионы в разных регионах страны — около 70 объектов. 90 процентов из них находятся в плачевном состоянии. Но чтобы добиваться успехов в спорте, необходимо развивать инфраструктуру, готовить молодых спортсменов», — сказал он.

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Дастанбек Конокбаев отметил, что сейчас идут переговоры с Орокским айыл окмоту. По его словам, местные власти готовы выделить около 20 гектаров для строительства футбольного центра.

В то же время, по его словам, если не удастся достигнуть консенсуса с властями Бишкека, федерация намерена привлечь средства для строительства небольшого стадиона для клуба «Алга».

«В премьер-лигу входят три бишкекские команды: «Дордой», «Илбирс» и «Алга». У последней нет своей базы. Мы планировали, что футбольный центр стал бы ее домом. Сборная футбола же не тренируется постоянно», — сказал он.

Дастанбек Конокбаев добавил, что переговоры о строительстве центра ведутся с 2015 года.

«Были переговоры с Темиром Сариевым. Нам тогда сказали, что землю нельзя выдавать. Но у нас и не было цели получить в собственность участок. Мы просим от городских властей дать подтверждение, что готовы выделить землю. Это еще не значит, что в собственность», — сказал он.

Дастанбек Конокбаев добавил, что у ФИФА нет требования только в собственность передавать участок, можно во временное пользование.

«Мы говорили, что построим и передадим, и будем сопользователем. Чтобы если власть сменится, правила игры не изменились», — сказал он.

Напомним, что Федерация футбола Кыргызстана просит мэрию столицы выделить земельный участок для строительства центра с комплексом спортивных сооружений. Федерация привлекает денежные средства на строительство — около $8-10 миллионов. Известно, что по линии ФИФА, АФК, зарубежных партнеров и спонсоров нашли $3,5 миллиона.

Столичная мэрия предлагала Федерации футбола рассмотреть варианты для возведения центра на базе стадиона «Трудовые резервы» или на других земельных участках, которые бы соответствовали градостроительным документам, Генеральному плану и Проекту детальной планировки.

Вопрос включили в повестку дня сессии городского кенеша. Но за три дня стороны не пришли к консенсусу. В итоге фракция «Республика — Ата-Журт» предложила выразить недоверие мэру Бишкека Азизу Суракматову. Но так как сессию перенесли на 14 января, вопрос не стали рассматривать.

Лидер коалиции большинства Бишкекского городского кенеша Жумабек Салымбеков на своей странице в социальной сети Facebook поддержал позицию мэрии в вопросе выделения участка Федерации футбола КР под строительство футбольного центра в Бишкеке.