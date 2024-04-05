Теракт в Москве. Исламу Халилову подарили футболку сборной Кыргызстана

Футбольный клуб «Енисей» поблагодарил Ислама Халилова, который во время теракта в «Крокус Сити Холле» помог эвакуироваться десяткам людей. Об этом сообщается на страницах ФК в соцсетях.

Защитник клуба, член сборной КР Валерий Кичин созвонился с Исламом Халиловым и передал от команды слова поддержки и восхищения его поступком. Он передал футболку команды Кыргызстана с автографами и шарф «Енисея».

«Я очень рад, что вы обратили на меня внимание, уделили время и подарили футболку сборной Кыргызстана. «Енисей», алга! Я желаю вам самого лучшего!» — ответил Ислам Халилов.

Напомним, 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Тысячи людей приехали на концерт музыкальной группы. По предварительным данным, четверо неизвестных в камуфляже без масок зашли в здание и начали расстреливать людей в упор.