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Спорт

Определились полуфиналисты Лиги чемпионов. В турнире будет новый победитель

Фото STU FORSTER/GETTY IMAGES. Матч «Манчестер Сити» и «Реал» (Мадрид) решил вратарь испанской команды, который смог отбить два пенальти

Состоялись ответные четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов. В этом году в турнире будет новый победитель, сообщило РИА Новости.

Как отмечается, английский «Манчестер Сити», выигравший турнир в 2023-м, уступил мадридскому «Реалу» по итогам двух матчей.

Первая игра неделю назад завершилась вничью — 3:3. Вчера в Манчестере основное время и овертайм также не выявили победителя (1:1), а в серии пенальти точнее был «Реал» — 4:3.

GETTY IMAGES
Фото GETTY IMAGES. «Бавария» также проходит в полуфинал Лиги чемпионов

Еще одним полуфиналистом стала немецкая «Бавария», болельщики которой перед матчем устроили огненное шоу. Мюнхенцы обыграли лондонский «Арсенал» — 1:0 (первый матч — 2:2).

В полуфинале «Бавария» сыграет с «Реалом», а дортмундская «Боруссия» — с «Пари Сен-Жермен». Первые встречи пройдут 30 апреля и 1 мая, ответные — 7 и 8 мая.
Ссылка: https://24.kg/sport/291872/
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