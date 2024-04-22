Футзал, дзюдо и бильярд. Соревнования с участием кыргызстанцев

22-23 апреля. Чемпионат Кыргызстана по футболу среди команд Премьер-лиги, пятый тур

22 апреля: «Алга» — «Дордой»;

23 апреля: «ОшМУ-Алдиер» — «Талант».

17-28 апреля. Кубок Азии по футзалу. Бангкок (Таиланд)

Сборная Кыргызстана для продолжения участия в турнире должна выйти из группы.

18-23 апреля. Чемпионат мира по паратриатлону. Енишехир (Турция)

В Турции выступит сборная КР под руководством главного тренера Андрея Ханадеева: Дастан Камчыбеков, Гулназ Жузбаева, Айтунук Жоомарт кызы. Сопровождающие — Артем Шарпилов, Ангелина Блиндул и Юлия Фернас.

22-29 апреля. Кубок Раиса Республики Татарстан по бильярду, Казань

Дисциплина турнира — «Свободная пирамида с продолжением». В соревновании примут участие 48 спортсменов из России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана.

26-28 апреля. IX международный молодежный турнир по дзюдо «Хан Манас». Бишкек

Примут участие более 500 участников 2004-2006 годов рождения из стран Центральной Азии, России и Ирана.

27-28 апреля. Чемпионат Кыргызстана по футболу среди команд Премьер-лиги, шестой тур

27 апреля: «Мурас Юнайтед» — «Талант»;

28 апреля:

«Алга» — «Кара-Балта»;

«Дордой» — «Илбирс».

27-28 апреля. Чемпионат Кыргызстана по пенчак-силату. Кара-Балта

В соревнованиях примут участие спортсмены из всех регионов страны.

27-28 апреля. Открытый чемпионат Кыргызстана по легкой атлетике. Бишкек

Спортсмены выявят сильнейших в беге на разные дистанции, прыжках в высоту, длину, метании ядра и копья. К соревнованиям допускаются мужчины и женщины 2006 года рождения и старше, а также юноши и девушки 2007-2010 годов рождения.

28-29 апреля. Международные соревнования по борьбе на поясах. Бишкек

В турнире примут участие более 120 спортсменов из Кыргызстана, Узбекистана, Казахстана, Индии, Туркменистана, Нидерландов и Афганистана.

28 апреля. Чемпионат Кыргызстана по футболу среди женских команд. Первый тур

«Ысык-Көл» — «ФА Алтай».

Всего в чемпионате участвуют семь команд: СДЮШОР СИ «Алга», «Виват», Академия имени Момунова (Ош), «Юность» (Майлуу-Суу), «ФА Алтай» (Нарын), «Беловодск-ДЮСШ по ИЗВС» (Беловодское), «Ысык-Көл» (Каракол).