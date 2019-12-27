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Общество

В Кыргызстане суды присяжных начнут работать с 2025 года

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал изменения в законы «О присяжных заседателях в судах», о введении в действие Кодекса о проступках, а также Уголовного, Уголовно-процессуального, Уголовно-исполнительного кодексов и «Об основах амнистии и порядке ее применения». Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата главы государства.

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Уточняется, что принятые изменения направлены на изменение сроков вступления в силу этих законов.

«Учитывая, что инфраструктура судов объективно не будет готова к введению института присяжных заседателей в судах с 1 января 2020 года, сроки вступления в силу Закона «О присяжных заседателях в судах» перенесены на 1 января 2025-го», — сообщили в аппарате президента.

Отметим, что в новом Уголовно-процессуальном кодексе предусмотрен суд присяжных. Однако по факту, с момента законодательного закрепления УПК, этого института нет.
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