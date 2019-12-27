Футбольный центр в Бишкеке. Депутаты горкенеша ждут решения мэрии

По вопросу выделения участка под строительство футбольного центра Бишкекскому горкенешу и мэрии удалось прийти к консенсусу. Об этом 24.kg cообщил лидер фракции «Республика — Ата-Журт» Асылбек Кадралиев.

По его словам, накануне лидер коалиции большинства Жумабек Салымбеков сообщил, что после переговоров с муниципалитетом участок нашли.

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«Остались процедурные вопросы. Муниципалитет должен был их решить к утру. Но сессия до сих пор не началась, потому что со стороны мэрии никаких движений нет на эту минуту», — сказал он.

Асылбек Кадралиев добавил, что, по имеющейся у него информации, речь идет об участке, который ранее предложила федерация — в южной зоне Бишкека, где расположен пороховой склад.

Ранее на сессии представители муниципалитета говорили, что потребуется внести изменения в проект детальной планировки, на что нужно много времени.

«Представители федерации футбола на сессии отметили, что сейчас не стоит вопрос изменения в ПДП или выдачи разрешения на строительство, а только о выделении участка. Тогда грантодатель зафиксирует эти средства за Кыргызстаном. А процедура изменения ПДП и другие моменты — это уже будет в будущем. Мы сейчас с фундаментального шага начать не можем», — сказал он.

Напомним, Федерация футбола КР просит мэрию Бишкека выделить земельный участок для строительства центра с комплексом спортивных сооружений. ФИФА готова выделить грант в $3,5 миллиона. Общая стоимость спортивного комплекса оценивается в $10 миллионов. Если участок не будет предоставлен до 31 декабря, грант уйдет другой стране.

Мэрия ранее предложила несколько вариантов, но в ФФ КР заявили, что они не отвечают требованиям грантодателей.