Горсуд отклонил жалобу «Апрель ТВ» на запрет выхода в эфир

Бишкекский городской суд отклонил жалобу на определение Межрайонного суда Бишкека о запрете допуска к эфиру телеканала «Апрель» (учредитель ОсОО «Апрель ТВ»). Об этом 24.kg сообщил генеральный директор телеканала Дмитрий Ложников.

По его словам, разрешение было получено. Но Военная прокуратура КР обратилась с иском, чтобы разрешение ОсОО «Цифровые технологии» на вещание и техобслуживание суд признал недействительным.



Суд принял меры по обеспечению иска с формулировкой, что их «непринятие может затруднить или сделать невозможным исполнение решения суда».



«Однако Военная прокуратура не обладает процессуальными полномочиями для предъявления требований в отношении ОсОО «Цифровые технологии» и ОсОО «Апрель ТВ» и является ненадлежащей стороной. В следующем году уже будет разбирательство между ОсОО «Цифровые технологии» и Военной прокуратурой», — отметил Дмитрий Ложников.

Напомним, эфир телеканала прервали 7 августа 2019 года во время штурма дома бывшего президента Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше. Следственные органы 9 августа арестовали здание «Медиа Форума», где расположены штаб СДПК и офис телекомпании. Таким образом, работа «Апреля» была практически заблокирована.