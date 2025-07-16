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Общество

Международная федерация журналистов осуждает закрытие телеканала «Апрель»

Международная федерация журналистов (IFJ) опубликовала заявление, в котором осудила решение о закрытии независимого телеканала «Апрель ТВ» в Кыргызстане.

Отмечается, что закрытие телеканала и его аккаунтов в социальных сетях является частью более широких репрессий против свободы СМИ и критических голосов в стране.

«Мы глубоко обеспокоены продолжающимся давлением на журналистов-расследователей, закрытием СМИ и арестами журналистов, расследующих коррупцию — подобная тактика характерна для авторитарных режимов. Мы призываем власти Кыргызстана прекратить использовать необоснованные предлоги для закрытия СМИ и остановить широкое подавление свободы слова. Журналистам необходимо предоставить возможность работать без препятствий», — заявил генеральный секретарь Международной федерации журналистов Энтони Белланжер.

Напомним, 9 июля Октябрьский райсуд Бишкека постановил ликвидировать «Апрель ТВ». Решение вынес судья Толонду Самаков. В решении также предписано удалить или заблокировать все страницы редакции в социальных сетях.

В апреле прокуратура Октябрьского района подала исковое заявление о закрытии телеканала «Апрель». Было заявлено, что цель — «защита общественной безопасности, предотвращения распространения противоправных сведений и обеспечения соблюдения законодательства в сфере средств массовой информации».

Тогда главный редактор канала Дмитрий Ложников, комментируя ситуацию, отметил, что редакция будет исполнять решение суда, каким бы оно ни было. При этом он напомнил, что критика власти — это не преступление, а одна из ключевых функций средств массовой информации.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/336375/
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