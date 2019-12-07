Юристы обжаловали определение суда на запрет выхода «Апрель ТВ» в эфир

Представители «Институт Медиа Полиси» обжаловали определение Межрайонного суда Бишкека о запрете допуска к эфиру телеканала «Апрель» (учредитель ОсОО «Апрель ТВ»).

Ранее 21 ноября разрешение было получено. Но Военная прокуратура КР обратилась с иском о признании недействительным протокола ОсОО «Цифровые технологии» в части разрешения вещания каналу и договора на техобслуживание между «Апрель ТВ» и ОсОО «Цифровые технологии».

Суд принял меры по обеспечению иска с формулировкой, что «непринятие таких мер может затруднить или сделать невозможным исполнение решения суда».

«Однако Военная прокуратура не обладает процессуальными полномочиями для предъявления требований в отношении ОсОО «Цифровые технологии» и ОсОО «Апрель ТВ» и является ненадлежащей стороной. Согласно Конституции КР на органы прокуратуры возложены функции по надзору «за точным и единообразным исполнением законов органами исполнительной власти, а также другими государственными органами». Межрайонный суд при наложении мер по обеспечению исковых требований не стал разрешать этот вопрос. Офис ОсОО «Апрель» арестован, опечатан, и компания имущество не использует», — напомнили в «Медиа Полиси».

Отсутствовала необходимость вынесения такого определения, поскольку на сегодня имущество ОсОО «Апрель» арестовано тремя постановлениями Первомайского районного суда. «Институт Медиа Полиси»

Напомним, эфир телеканала прервали 7 августа 2019 года во время штурма дома бывшего президента Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше. Следственные органы 9 августа арестовали здание «Медиа Форума», где расположены штаб СДПК и офис телекомпании. Таким образом, работа «Апреля» была практически заблокирована.