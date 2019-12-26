В Бишкеке 26 декабря безоблачно. Температура воздуха +7 градусов. День уменьшился до 9 часов 1 минуты.
Куда сходить
Культура
- Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова покажет сказки «Веселый Роджер — 2, или Пиратский праздник» и «Морозко»;
- Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева приглашает на сказку «Новогодние приключения Незнайки»;
- Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева — на балет «Щелкунчик»;
- Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева представляет несколько выставок.
Спорт
О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».
У кого намечается той
Эрнис Докенов
Родился 26 декабря 1961 года. Депутат Бишкекского городского кенеша, фракция СДПК.
Олимзода Сухроб Ходжа
Родился 26 декабря 1973 года. Чрезвычайный и Полномочный Посол Таджикистана в Кыргызстане.
Люди, которые меняли мир
Умер театральный режиссер Искендер Рыскулов
Родился 30 июня 1941 года в городе Фрунзе. Театральный режиссер, народный артист Киргизской ССР.
В 1984-м стал главным режиссером Кыргызского государственного драматического театра.
По словам художника Юлдаша Нурматова, долгое время работавшего с ним, Искендер Рыскулов «делал революцию в кыргызском театре». «Всемирная энциклопедия современного театра» сообщает, что уже первая постановка Рыскулова во фрунзенском театре по повести Айтматова «Прощай, Гульсары!» была воспринята в штыки критикой за необычность художественного оформления, хотя ее отличали высокая метафоричность, искренность и смелость.
В то же время зарубежные критики восторгались работами Искендера Рыскулова. Его специально приглашали для постановок по произведениям Чингиза Айтматова.
Умер 26 декабря 2002 года.