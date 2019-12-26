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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 26 декабря безоблачно. Температура воздуха +7 градусов. День уменьшился до 9 часов 1 минуты.

Куда сходить

Культура

  • Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова покажет сказки «Веселый Роджер — 2, или Пиратский праздник» и «Морозко»;
  • Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева приглашает на сказку «Новогодние приключения Незнайки»;
  • Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева — на балет «Щелкунчик»;
  • Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева представляет несколько выставок.
Куда сходить сегодня и завтра, смотрите в «Афише».

Спорт

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

У кого намечается той

Эрнис Докенов 

Родился 26 декабря 1961 года. Депутат Бишкекского городского кенеша, фракция СДПК.

Олимзода Сухроб Ходжа 

Родился 26 декабря 1973 года. Чрезвычайный и Полномочный Посол Таджикистана в Кыргызстане.

Люди, которые меняли мир

Умер театральный режиссер Искендер Рыскулов

из интернета
Фото из интернета. Искендер Рыскулов

Родился 30 июня 1941 года в городе Фрунзе. Театральный режиссер, народный артист Киргизской ССР.

В 1984-м стал главным режиссером Кыргызского государственного драматического театра. 

По словам художника Юлдаша Нурматова, долгое время работавшего с ним, Искендер Рыскулов «делал революцию в кыргызском театре». «Всемирная энциклопедия современного театра» сообщает, что уже первая постановка Рыскулова во фрунзенском театре по повести Айтматова «Прощай, Гульсары!» была воспринята в штыки критикой за необычность художественного оформления, хотя ее отличали высокая метафоричность, искренность и смелость. 

В то же время зарубежные критики восторгались работами Искендера Рыскулова. Его специально приглашали для постановок по произведениям Чингиза Айтматова.

Умер 26 декабря 2002 года.
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