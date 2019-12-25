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Общество

В Кыргызстане раскрыли очередную фирму, обманывающую трудовых мигрантов

В Государственную службу миграции Кыргызстана поступило коллективное обращение обманутых граждан, которые планировали трудоустроиться в страны Европейского Союза, США и Канаду через частное агентство занятости ОсОО «Арай Глобал».

Уточняется, что руководителем агентства является гражданин Кыргызстана — Баетов Т., у которого есть лицензия на право трудоустройства граждан Кыргызстана только в Турции. В нарушение законодательства сотрудники ОсОО «Арай Глобал» собрали деньги с людей, через некоторое время офис закрылся, на контакт с гражданами представители фирмы выходить перестали.

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В Госслужбе миграции отметили, что 10 декабря аннулировали лицензию, все имеющиеся материалы передали в Государственную службу по борьбе с экономическими преступлениями.

«Необходимо требовать у агентств лицензию, где указаны страны по направлениям трудоустройства за рубежом. Более подробную информацию можно получить на ведомственном сайте http://oec.kg и по номеру телефона +996312641714», — заключили в ведомстве.
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