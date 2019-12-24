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Общество
Сюжет: Загрязнение воздуха в Бишкеке

Загрязнение воздуха в Бишкеке. В некоторых районах уровень превышен в пять раз

Экологическое движение «МувГрин» установило несколько датчиков в столице, которые замеряют содержание мелких частиц РМ2.5 в воздухе. Результаты замеров можно наблюдать в режиме реального времени.

Для расчета уровня загрязнения берут среднесуточные показатели.

Данные на 24 декабря в 19.30:

  • в районе улиц Бейшеналиевой/Токтогула. Уровень загрязнения превышен в 5,77 раза: PM2.5 среднесуточный — 201 мкг/м³, на момент измерения — 384 мкг/м³;
  • в районе улиц Московской/Уметалиева. Уровень загрязнения превышен в 4 раза: PM2.5 среднесуточный — 142 мкг/м³, на момент измерения — 326 мкг/м³;
  • в микрорайоне «Восток-5». Уровень загрязнения превышен в 3,94 раза: PM2.5 среднесуточный — 138 мкг/м³, на момент измерения — 250 мкг/м³;
  • в районе улиц Жукеева-Пудовкина/Койбагарова. Уровень загрязнения превышен в 4,37 раза: PM2.5 среднесуточный — 153 мкг/м³, на момент измерения — 397 мкг/м³;
  • в 7-м микрорайоне. Уровень загрязнения превышен в 3,54 раза: PM2.5 среднесуточный — 124 мкг/м³, на момент измерения — 255 мкг/м³.

Посольство США в Кыргызстане также установило датчик. Он показывает индекс качества воздуха в режиме онлайн. Информация обновляется ежечасно.

На 19.00 индекс качества воздуха в районе дипмиссии — 334 AQI, концентрация PM2.5 на момент измерения — 292 мкг/м³.

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По нормам ВОЗ среднегодовой уровень РМ2.5 должен составлять не больше 10 мкг/м³, а среднесуточный — не больше 25 мкг/м³. В национальном законодательстве КР — 35 мкг/м³. Именно он взят для расчетов. Разовая допустимая концентрация, по данным «МувГрин», установленная в национальном законодательстве, — 160 мкг/м³.

Частицы РМ2.5 — воздушный загрязнитель, в состав которого входят как твердые микрочастицы, так и мельчайшие капельки жидкостей. Мельчайшие кусочки сажи, асфальта и автомобильных покрышек, частицы минеральных солей (сульфаты, нитраты), соединения тяжелых металлов (в основном оксиды), биологические загрязнители (некоторые аллергены и микроорганизмы) тоже относятся к РМ2.5.

Кстати, чиновники Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства не признают данные этих счетчиков. Но 2 декабря они провели собственные замеры и признались — воздух в Бишкеке загрязнен, в том числе тяжелыми металлами.
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