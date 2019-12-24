20:25
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

На деньги Азербайджана начали строить школу в жилмассиве «Кок-Жар»

В Бишкеке в жилмассиве «Кок-Жар» заложили капсулу в фундамент новой школы. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, учебное заведение строится на средства Республики Азербайджан.

«Земельный участок площадью 2,24 гектара передан во временное пользование азербайджанской стороне на период проектирования и строительства школы в рамках меморандума о сотрудничестве, подписанного весной этого года», — отметили в муниципалитете.

Площадь школы — 2 тысячи 31 квадратный метр, рассчитана на 550 ученических мест.

В учебном заведении, помимо классов, предусмотрены большой актовый и спортивный залы, столовая, библиотека, кабинеты для внеклассных занятий и медицинский блок, на территории будут площадки для гимнастики, зоны отдыха и автостоянка.

Капсулу в фундамент здания школы заложили горожане, аксакалы, педагоги, мэр города Азиз Суракматов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в Кыргызстане Гидаят Оруджев Худуш оглы, депутат Бишкекского городского кенеша Данияр Иманалиев, а также вице-мэр столицы Уланбек Азыгалиев.
Ссылка:
просмотров: 226
Версия для печати
Материалы по теме
В трех школах Бишкека построят новые корпуса
Класс Конфуция школы-гимназии № 69 признан лучшим во всем мире
Госсанэпиднадзор закрыл частную школу в Бишкеке. Ее организовали самовольно
Мэр Бишкека возмущен. Миллион на ремонт отопления в школе: кто составлял смету
День здоровья. Школьники пропускают занятия, потому что в классах холодно
Где учатся наши дети? В туалетах, переоборудованных под школьные классы
В 35 школах Бишкека есть надворные туалеты
Школы Бишкека перегружены, а в некоторых сдаются помещения в аренду
Аварийную школу № 75 в Бишкеке снесут и построят новую
Азиз Суракматов испугался участи Кулматова из-за школы в «Мурас-Ордо»
Популярные новости
С&nbsp;января 2020 года пункт пропуска &laquo;Кордай&raquo; закроется С января 2020 года пункт пропуска «Кордай» закроется
В&nbsp;Бишкеке скончалась журналист Юлия Орлова В Бишкеке скончалась журналист Юлия Орлова
Фото дня. В&nbsp;городе&nbsp;Ош открыли кафе, в&nbsp;которое женщинам вход запрещен Фото дня. В городе Ош открыли кафе, в которое женщинам вход запрещен
Водитель не&nbsp;выпустил ребенка из&nbsp;автобуса. В&nbsp;деле появились новые подробности Водитель не выпустил ребенка из автобуса. В деле появились новые подробности
Бизнес
Скидка 50&nbsp;процентов от&nbsp;MegaCom на&nbsp;номера &laquo;Золото&raquo; и&nbsp;&laquo;Платина 7&nbsp;500&raquo;! Скидка 50 процентов от MegaCom на номера «Золото» и «Платина 7 500»!
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; и&nbsp;MegaCom: Передавать показания счетчика стало еще проще «Газпром Кыргызстан» и MegaCom: Передавать показания счетчика стало еще проще
Xiaomi Mi&nbsp;Note 10&nbsp;уже в&nbsp;продаже в&nbsp;O!Store + беспроводные наушники в&nbsp;подарок! Xiaomi Mi Note 10 уже в продаже в O!Store + беспроводные наушники в подарок!
Цифровое телевидение: более 120 каналов от&nbsp;50&nbsp;сомов в&nbsp;месяц Цифровое телевидение: более 120 каналов от 50 сомов в месяц
24 декабря, вторник
20:16
К концу 2019 года инфляция в Кыргызстане составит 1,2 процента К концу 2019 года инфляция в Кыргызстане составит 1,2 п...
20:00
Загрязнение воздуха в Бишкеке. В некоторых районах уровень превышен в пять раз
19:46
На деньги Азербайджана начали строить школу в жилмассиве «Кок-Жар»
19:26
Адвокаты обжалуют приговор по делу о модернизации ТЭЦ
19:00
Цифра дня. 5 тысяч 620 воинов-афганцев проживает в Кыргызстане