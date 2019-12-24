На деньги Азербайджана начали строить школу в жилмассиве «Кок-Жар»

В Бишкеке в жилмассиве «Кок-Жар» заложили капсулу в фундамент новой школы. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, учебное заведение строится на средства Республики Азербайджан.

«Земельный участок площадью 2,24 гектара передан во временное пользование азербайджанской стороне на период проектирования и строительства школы в рамках меморандума о сотрудничестве, подписанного весной этого года», — отметили в муниципалитете.

Площадь школы — 2 тысячи 31 квадратный метр, рассчитана на 550 ученических мест.

В учебном заведении, помимо классов, предусмотрены большой актовый и спортивный залы, столовая, библиотека, кабинеты для внеклассных занятий и медицинский блок, на территории будут площадки для гимнастики, зоны отдыха и автостоянка.

Капсулу в фундамент здания школы заложили горожане, аксакалы, педагоги, мэр города Азиз Суракматов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в Кыргызстане Гидаят Оруджев Худуш оглы, депутат Бишкекского городского кенеша Данияр Иманалиев, а также вице-мэр столицы Уланбек Азыгалиев.