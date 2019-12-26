Что можно посмотреть в кинотеатрах Кыргызстана в первые дни 2020 года

Новый год — один из самых любимых праздников кыргызстанцев. Тем более 2020-й начнется с недельных выходных.

24.kg представляет обзор фильмов, которые можно посмотреть в кинотеатрах Кыргызстана в новогодние каникулы.

С 26 декабря в прокате мультфильм, продолжение которого ждали многие, «Иван Царевич и Серый волк — 4».

В Тридевятом царстве узнали, что Трисемнадцатое устраивает ежегодный всесказочный конкурс песни. Иван, Василиса, Серый волк и Царь-батюшка решили отправить туда Кота-ученого, который с наступлением марта без умолку горланит на крыше. Героям вновь придется сражаться со злыми силами и коварством соперников, которые не остановятся ни перед чем, чтобы стать звездами.

Приключения Ивана и Серого волка полюбились зрителю. В большей степени благодаря участникам «Квартета И». Леонид Барац и Сергей Петрейков написали сценарий и для четвертой серии. В озвучке фильма, помимо полюбившихся Ивана Охлобыстина, Никиты Ефремова и Михаила Боярского, участвовали Равшана Куркова и Сергей Волчков.

В эти же дни выходит комедия «Холоп».

Российский комедийный фильм Клима Шипенко, режиссера нашумевшего в 2019-м «Текста», с Милошем Биковичем в главной роли.

В центре сюжета избалованный Григорий, который считает, что деньги решают все. Натворив кучу дел, молодой человек может попасть в тюрьму. В надежде исправить сына его отец-олигарх просит помощи у приятеля-психолога. Вскоре главный герой попадает в подстроенную автомобильную аварию, после чего якобы оказывается в прошлом. Без денег и связей отца.

В фильме также снялись Александра Бортич, Иван Охлобыстин, Александр Самойленко, Мария Миронова.

В первый день 2020 года можно увидеть фильм Федора Бондарчука «Вторжение» — продолжение кинохита «Притяжение».

Падение инопланетного объекта разделило жизни на до и после. Обычная девушка Юлия Лебедева вынуждена смириться с ролью подопытного кролика в лаборатории, ведь она единственная контактировала с пришельцем. Появившиеся у нее сверхспособности заинтересовали инопланетян, которые готовят вторжение на Землю, чтобы забрать девушку. Смогут ли любовь, верность и милосердие стать сильнее безжалостной силы и инопланетных технологий?

Авторы обещают еще более впечатляющие спецэффекты, чем в «Притяжении».

В фантастической драме задействован звездный состав актеров: Александр Петров, Риналь Мухаметов, Сергей Гармаш, Олег Меньшиков, Ирина Старшенбаум.

Со 2 января в кинотеатрах экранизация культового мюзикла Эндрю Ллойда Уэбера «Кошки» режиссера Топа Хупера, снявшего фильм «Король говорит!», за который получил «Оскар».

На ежегодный кошачий бал собираются кошки из Племени избранных из разных уголков земли. Все они разные: породистые и беспородные, юные и старые, домашние любимцы и бездомные. Когда они собираются вместе, каждая кошка рассказывает о себе — чем же она так исключительна и за что ее можно считать избранной.

Трейлер фильма вызвал неоднозначные эмоции. Многие оказались не готовы к покрытым шерстью поющим и танцующим актерам. Его назвали одним из самых странных и необычных проектов последнего времени.

Главные роли исполнили: Идрис Эльба, Ребел Уилсон, Иэн Маккеллен, Джеймс Корден, Джуди Денч, Тейлор Свифт, Рэй Уинстон, Дженнифер Хадсон.

2 января также выходит в прокат франко-бельгийская романтическая комедия «Нотр-Дам».

Мод родилась в Вогезах, но живет в Париже. Она — архитектор, мать двоих детей и, несмотря на развод с мужем, до сих пор потакает всем его прихотям. Неожиданно женщина узнает, что стала победителем конкурса, в котором главным призом является проект реставрации собора Нотр-Дам. Благодаря этому главная героиня наконец-то продвинется по карьерной лестнице и восстановит французское наследие.

Некоторые сцены картины сняты в соборе Нотр-Дам-де-Пари до пожара в апреле 2019 года, который разрушил здание.

Режиссером ленты выступила Валери Донзелли, которая написала сценарий и сыграла главную роль.

6 января выйдет еще один мультфильм «Камуфляж и шпионаж».

Супершпион Лэнс Стерлинг и молодой ученый Уолтер Беккет — полные противоположности. Жизнерадостный Лэнс с удовольствием каждый день спасает города и страны. Хмурый Уолтер хочет отгородиться от всех в мире собственных изобретений и гаджетов. Но когда события принимают неожиданный оборот, этот маловероятный дуэт вынужден объединиться и проявить все способности в совершенно новом ключе. Странной паре потребуются невероятные чудеса маскировки ради спасения всего мира.

Главных героев мультфильма озвучили Том Холланд и Уилл Смит.