Лейлекские ковры. Тайные символы их орнаментов

Уникальные лейлекские ковры — гордость региона. Историю их возникновения никто не знает, все только помнят, как матери и бабушки всю жизнь ткали их. Здесь почти все девушки умеют делать ковры, которые потом им дарят на приданое. Все своими руками Каждый четверг на центральный рынок района местные мастерицы выходят продавать свои работы. Красивые узоры, красные розы, тюльпаны и лилии украшают ковры, туш кийизы и тошоки. От разнообразной цветовой гаммы не оторвать глаз.

На рынке можно найти все, что изготавливают вручную, и то, что необходимо для приданого и для важных событий. Например, на жээнтек той тут можно купить колыбель со всеми принадлежностями.

Экологичные дороже всех

Цена зависит от размера и вида. А бывают ковры двух видов — шерстистый (жул) и нешерстистый (араби). На вторые уходит меньше пряжи, поэтому они дешевле.

«Самые большие шерстистые ковры 4 на 3 метра . По заказу можно, наверное, сделать еще больше, но у меня только такой размер. Их как раз и покупают для приданого. Они стоят в зависимости от цвета 30-40 тысяч сомов», — рассказал один из продавцов.

Последние годы особым спросом пользуются ковры, изготовленные из пряжи без красителей. Цена такой экологичной продукции еще выше.

Ковры ткут с музыкой и пожеланиями



На ковры в Лейлеке идет овечья шерсть. Весь процесс от начала до конца ручной. Местные женщины обрабатывают шерсть, затем получают нити и красят их. Но это полдела. Потом на специальном станке молодые девушки и женщины начинают «колдовство» — ткут ковер. Это занимает 6-10 дней.

В районе есть разные традиции, связанные с этой работой. Например, соседи и родственники приносят обеды мастерицам. Взрослые девушки приходят на помощь, чтобы хозяйка дома, занятая ткачеством, могла отдохнуть хотя бы день.

По вечерам заглядывают местные парни и развлекают пением, игрой на музыкальных инструментах. Если девушки хотят кого-нибудь снова увидеть, они незаметно кладут понравившемуся мужчине в карман бубончик из ниток для ковра. В следующий раз он должен прийти уже не с пустыми руками, а с подарками.

Еще один обычай — когда ковер готов, приглашают пожилую женщину, чтобы она его благословила.

Фото 24.kg. Буузейнеп Ташбекова

Буузейнеп Ташбекова не только сама ткет ковры, но и других учит этому мастерству. Недавно провела мастер-класс для женщин из Таджикистана. Заказы она принимает не только по Кыргызстану, но и из соседних стран.

«Коврами занимаюсь всю жизнь. Как и все, научилась мастерству у мамы. Я считаю, у женщины, которая занимается рукоделием, должна быть хорошая, позитивная аура и глубокие знания истории того, что она делает. Все это передается через ковер дому, в котором его постелют», — говорит Буузейнеп Ташбекова.

Фото 24.kg. Буузейнеп Ташбекова с дочерьми ткут ковер

Тайные смыслы орнаментов и рисунков ковров



Каждый ковер отличается неповторимым узором. И на это важно обратить внимание при его выборе.

1 «Материнское благословение»

Каждая мать желает не только своему ребенку, но и всем мира и благополучия. Именно с этим благословением плетут такой узор. В нем отражен образ матери с ребенком на руках. Узор часто делают зеленым цветом. Он выбран как признак созидания и возрождения. Ковер с таким узором надо дарить своим детям.

Фото 24.kg

Еще хорошо подойдут маленькие коврики с «материнским благословением» для машин, чтобы путь был открытым и благополучным.

2 «Дерево жизни» «Дерево жизни»

Владельцам таких ковров рукодельницы желают благополучия, здоровья и долголетия. Их рекомендуют дарить друзьям и родным.

Фото 24.kg. Рынок ковров в городе Исфане

3 «Талисман» «Талисман»

Орнамент отражает самые лучшие моменты нашей жизни, людей, воспоминания. Все то, что хранится в нашей памяти с душевной теплотой.

Фото 24.kg

4 «Очаг» «Очаг»

Один из древнейших узоров, связанный с юртой. В нем отражены все необходимые предметы хозяйства. По словам мастериц, узор передает не только быт, но и историю, теплоту очага и единство родных и близких людей. Узор универсальный и ковры с ним подойдут всем.

Фото 24.kg. Рынок ковров в городе Исфане

5 «Звезда» «Звезда»

По словам мастериц, в узор заложена история кыргызцов. Им женщины хотели передать древнейшую историю, силу и дух народа.

Фото 24.kg. Рынок ковров в городе Исфане

6 «Орнамент» «Орнамент»

Этот узор тоже древний. Он представляет оленьи рога как символ кочевников. У них с оленями связано много народных легенд. Олень считался святым животным, на которого запрещали охотиться. По словам лейлекских рукодельниц, узор показывает связь кочевника с природой.

Фото 24.kg. Рынок ковров в городе Исфане

7 «Собачий хвост» «Собачий хвост»

Орнамент идет по краю ковра, как бы охраняя «очаг» или «орнамент» в его середине. Он посвящен верному и преданному другу человека — собаке. Кстати, таким орнаментом украшают почти все ковры, поэтому он универсальный.