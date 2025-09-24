23:08
Общество

Кыргызстанские мастера стали призерами фестиваля ремесел в Узбекистане

С 19 по 21 сентября в древнем городе Коканде (Узбекистан) прошел III Международный фестиваль ремесел — масштабное культурное событие, сообщает пресс-служба Минэкономики КР.

Мероприятие собрало более 300 мастеров из 70 стран мира и около 400 ремесленников со всего Узбекистана.

«Мастера соревновались в пяти престижных номинациях. Кыргызстанские участники достойно заявили о себе и вошли в число победителей:

  • Нурзат Жээнбек кызы— 1-е место в номинации «Наследник древней династии» с коллекцией авторских серии работ из войлока, которая отражает преемственность поколений, духовную силу кыргызской мастерицы и тонкую философию традиционного художественного войлочного искусства.
  • Муфтиддин Букардинов— 3-е место в номинации «Лучший мастер». Он представил уникальные изделия коллекции седел кочевников, искусно мастерски выполнены из дерева, кожи и серебра сочетая древние технологии с современным художественным видением», — говорится в сообщении.

Награды сопровождались дипломами и денежными премиями. Мероприятие было организовано по инициативе президента Узбекистан Шавката Мирзиеева с целью поддержки и продвижения народных художественных промыслов на глобальном уровне.
