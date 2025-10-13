Фестиваль молодежного туризма Bishkek Travel Fest проходит в столице. В рамках первого регионального мероприятия в столичном парке «Ынтымак» состоялся туристический форум под открытым небом, который стал одной из ключевых площадок фестиваля. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Заместитель мэра Виктория Мозгачева приняла участие и ознакомилась с представленной продукцией.

Ярмарка объединила сразу несколько направлений — туризм, ремесла, национальную кухню и местное производство.

Посетители могли познакомиться с туристическими предложениями от отечественных операторов, приобрести натуральный мед и продукцию пчеловодов, попробовать блюда национальной кухни и купить сувенирную продукцию от ремесленников.

Главная цель форума — объединить специалистов туристической отрасли, представителей бизнеса, образовательных учреждений и молодых энтузиастов для обмена опытом, обсуждения актуальных тенденций и представления новых идей в сфере внутреннего и молодежного туризма.

Виктория Мозгачева отметила, что развитие внутреннего туризма — одно из приоритетных направлений городской политики и важный инструмент продвижения культурного потенциала столицы.

Особое внимание уделено молодежным инициативам и новым туристическим проектам. Свои идеи представили студенты, стартаперы и представители туркомпаний — от концепций этно- и экотуров до цифровых сервисов и интерактивных форматов путешествий.

В частности, презентованы проект iZDE, направленный на развитие внутреннего туризма через цифровые платформы, а также интерактивные аудиоспектакли As a Nomad, превращающие прогулки по Бишкеку в театральные путешествия.