Ремесленники Кыргызстана приглашены на форум «Открытый Дагестан»

Мастера народных промыслов из Кыргызстана примут участие во Всероссийском туристическом форуме «Открытый Дагестан» и международном фестивале «Хранители традиций», которые пройдут в Махачкале с 25 по 28 сентября. Об этом сообщают организаторы.

Фото из архива

Уточняется, что на мероприятия приглашены представители туристической индустрии и мастера народных промыслов из российских регионов, КР и Беларуси.

«С 25 по 28 сентября в Махачкале пройдут Всероссийский туристический форум «Открытый Дагестан» и международный фестиваль народных художественных промыслов «Хранители традиций». Мероприятия объединят представителей из всей России, Беларуси и Кыргызстана», — говорится в сообщении.

Участниками мероприятий станут лидеры туристической отрасли, а также представители власти и бизнеса. В программе запланированы пленарные заседания, практические сессии по поддержке народных художественных промыслов, консультации по авторскому праву и дискуссия о перспективах Северного Кавказа как нового туристического хаба РФ.

Пройдет выставка народных художественных промыслов, а также будут организованы мастер-классы по ремеслам, настольным и народным играм, показы национальных костюмов и дефиле современных дизайнеров, концерты, киносеансы и вечерние развлекательные программы.