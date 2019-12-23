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Общество
Сюжет: Пересмотр дела Текебаева/Чотонова

Пересмотр дела Текебаева. Подсудимым продлили домашний арест до февраля

В Первомайском районном суде Бишкека проходит судебное разбирательство по уголовному делу экс-депутата парламента Омурбека Текебаева и бывшего главы МЧС Дуйшенкула Чотонова. Суд проходит под председательством судьи Айнуры Сатаровой.

Судья сообщила, что срок рассмотрения судебного разбирательства закончился и необходимо его продлить.

Выйдя из совещательной комнаты, председательствующая вынесла постановление о продлении меры пересечения Омурбеку Текебаеву и Дуйшенкулу Чотонову и срока судебного разбирательства до 29 февраля 2020 года.

Напомним, Омурбек Текебаев и Дуйшенкул Чотонов в 2017 году получили по восемь лет тюрьмы с конфискацией имущества. Суды всех инстанций признали их виновными по статье «Коррупция» УК КР.

Верховный суд 21 августа 2019 года направил уголовное дело Омурбека Текебаева и Дуйшенкула Чотонова на пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам. 29 августа их отпустили под домашний арест.
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