Пересмотр дела Текебаева. Алексей Модин и Леонид Маевский уклоняются от явки

В Первомайском районном суде Бишкека проходит судебное разбирательство по уголовному делу экс-депутата парламента Омурбека Текебаева и бывшего главы МЧС Дуйшенкула Чотонова. Суд проходит под председательством судьи Айнуры Сатаровой.

В ходе заседания стало известно, что свидетели обвинения уклоняются от явки. В суде установлено: Алексей Модин вылетел по маршруту Бишкек — Москва 29 августа 2019 года, а Леонид Маевский покинул Кыргызстан 30 июня.

Кроме того, судья зачитала документ, где указывается, что свидетели обвинения систематически уклоняются от явки в суд.

Алексей Модин и Леонид Маевский ссылаются на изменение общественно-политической обстановки в Кыргызстане.

Гособвинитель заявил, что в таком случае свидетелей необходимо доставить в суд принудительно. Адвокаты подсудимых оставили вопрос на усмотрение суда.

Напомним, Омурбек Текебаев и Дуйшенкул Чотонов в 2017 году получили по восемь лет тюрьмы с конфискацией имущества. Суды всех инстанций признали их виновными по статье «Коррупция» УК КР.

Верховный суд 21 августа 2019 года направил уголовное дело Омурбека Текебаева и Дуйшенкула Чотонова на пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам. 29 августа их отпустили под домашний арест.