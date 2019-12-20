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Общество
Сюжеты: Дело «Дастана», Дело Кубанычбека Кулматова

Суд над экс-мэрами. Обвинение увидело преступную связь в служебных отношениях

В Ленинском районном суде продолжается процесс по делу экс-мэров Бишкека Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова.

В прениях по эпизоду с выделением земельных участков мэрией Бишкека выступил адвокат Албека Ибраимова Сергей Слесарев.

По его словам, органы обвинения исходят из того, что структура, в которой нормально организована работа, сотрудники, выполняя свои функции, создают преступную группу и противоправную связь.

Как обвинение доказывает ее наличие? Когда мэр Бишкека назначает на должность, он создает противоправную связь?

Сергей Слесарев

«И это звучит в обвинительном акте: «В целях преступного замысла назначил ряд лиц из своего окружения в качестве ключевых руководителей». Какого окружения? Они работали и при Кулматове, возможно, и при других мэрах. Если их назначили на должности, значит, соответствовали всем требованиям», — сказал он.

Сергей Слесарев добавил, что ни мэр, ни другие чиновники муниципалитета не решали лично вопрос о предоставлении земельных участков.

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«В мэрии есть комиссия по выделению земельных участков. В нее входят различные должностные лица, есть депутаты БГК, сотрудники райадминистраций. Решение принимали комиссионно, а к ответственности привлекли отдельных лиц. Они, возможно, даже не входили в состав комиссии. Следствие пытается доказать, что они влияли на решение», — сказал он.

Адвокат добавил, что по данному эпизоду обвиняют двух участников конкурса, которые даже не выиграли. «А их обвиняют в коррупции. Хоть одно доказательство есть, что они получили от этого выгоду? Если только опыт, что не надо участвовать в конкурсах», — сказал он.

Сергей Слесарев добавил, что процедура проведения конкурса не запрещает привлекать других участников. Главное, чтобы было не менее двух заявок, иначе его признают несостоявшимся.

«Криминального в том, что участник привлечет еще кого-то к конкурсу нет. Комиссию волнует наличие эскиза, оплата за участие. Кто сделал проект, кто оплатил — их не должно волновать. Все необходимые требования участники выполнили», — отметил он.

Четырнадцати обвиняемым, включая Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова, инкриминируют коррупцию. Только пятеро находятся под стражей. По версии следствия, экс-чиновники умышленно допустили необоснованное завышение объемов строительных работ и материалов при строительстве школы в жилмассиве «Калыс-Ордо». Албека Ибраимова обвиняют также в растрате средств ТНК «Дастан» и коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам. Никто из них виновным себя не признал. Кубанычбек Кулматов назвал дело сфабрикованным. Гособвинение просит приговорить Кубанычбека Кулматова к 15 годам лишения свободы, Албека Ибраимова — к 20 годам.
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