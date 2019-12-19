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Общество

Уголовное дело на сотрудника ГРС, который выдал паспорт Саймаити, прекращено

Свердловский районный суд вынес решение о прекращении уголовного дела в отношении сотрудника, который незаконно выдал паспорт Айеркену Саймаити в связи с истечением срока давности. Эту информацию подтвердили в пресс-службе Государственной регистрационной службы.

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По ее данным, прокуратура готовится обжаловать это решение.

Напомним, обвинение предъявлено сотруднику ОПРН Сузакского района Джалал-Абадской области.

Гражданина Китая уйгурского происхождения Айеркена Саймаити убили в Стамбуле 10 ноября, когда тот сидел в кафе на улице Миллет в районе Фатих. Выяснилось, что он пользовался незаконно выданным кыргызским паспортом.

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