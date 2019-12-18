Дело Атамбаева. Бывшему президенту вручено уведомление о подозрении в убийстве

Бывшему президенту страны Алмазбеку Атамбаеву вручено уведомление о подозрении в совершении убийства замкомандира «Альфа» ГКНБ Усенбека Ниязбекова. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Уточняется, что уведомление о подозрении вручено в присутствии адвоката.
«По результатам расследования, с учетом экспертиз, в присутствии адвоката Сергея Слесарева Алмазбеку Атамбаеву вручено уведомление о подозрении в совершении убийства замкомандира «Альфа» ГКНБ Усенбека Ниязбекова», — сообщили в МВД.
Напомним, баллистическая экспертиза установила: офицера застрелили из снайперской винтовки Драгунова (СВД), которая принадлежит Алмазбеку Атамбаеву.
Усенбека Ниязбекова убили в ходе спецоперации по задержанию бывшего главы государства.