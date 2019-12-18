Дело Атамбаева. Бывшему президенту обвинение в убийстве не предъявили

Бывшему президенту Алмазбеку Атамбаеву официально обвинение в убийстве заместителя командира спецназа «Альфа» Усена Ниязбекова не предъявили. Об этом 24.kg сообщил его адвокат Замир Жоошев.

По его словам, следствие продолжается. Алмазбек Атамбаев на вопросы не отвечает.

Как ранее сообщалось, баллистическая экспертиза установила: офицера застрелили из снайперской винтовки Драгунова (СВД), которая принадлежит Алмазбеку Атамбаеву.

Усенбека Ниязбекова убили в ходе спецоперации по задержанию бывшего главы государства.