В Нью-Йорке разрешат указывать третий пол в документах о смерти

Власти Нью-Йорка разрешат в 2020 году указывать третий пол X в свидетельствах о смерти. Об этом рассказал The Wall Street Journal со ссылкой на Департамент здравоохранения города.

Правило разработали специально для умерших, которые не идентифицировали себя как мужчины или женщины. Пол X обозначает иную гендерную идентичность.

Это изменение следует за другим городским законом, который вступил в силу 1 января 2019 года. Он разрешил людям, родившимся в Нью-Йорке, обратиться в Департамент здравоохранения и психического здоровья за исправленными свидетельствами о рождении. Там также можно вписать пол Х.

По словам первой леди Нью-Йорка Чирлан Маккрей, «все жители Нью-Йорка, вне зависимости от их гендерной идентичности, заслуживают того, чтобы иметь документы, которые отражают и подтверждают то, кем они являются».