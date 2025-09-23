09:43
Власть

Президент КР и спецпредставитель главы США провели переговоры: повестка дня

Президент Садыр Жапаров в Нью-Йорке провел переговоры со специальным представителем главы США по Южной и Центральной Азии Серджио Гором.

Обсуждены вопросы укрепления отношений как в двустороннем, так и в многостороннем форматах, в том числе в сфере экономического взаимодействия. Также рассмотрены вопросы контроля миграционных процессов.

Собеседники подчеркнули взаимную заинтересованность в развитии конструктивного диалога в указанном направлении.

Глава государства отметил готовность Кыргызстана к активному взаимодействию с администрацией президента США Дональда Трампа, а также к продвижению совместных инициатив, направленных на обеспечение устойчивого развития и стабильности в регионе.

Стороны договорились продолжить политический диалог на высоком и высшем уровнях.
