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Общество

Нью-Йорк стал первым городом США, где ввели плату за въезд в зону пробок

Фото Bloomberg. Нью-Йорк два года подряд занимает первое место по загруженности дорог во всем мире.

С 5 января водители легковых автомобилей должны платить 9 долларов США, чтобы въехать в час пик в один из самых загруженных районов Нью-Йорка — Манхэттен к югу от 60-й улицы. Власти ожидают, что благодаря этой мере как минимум на 80 тысяч машин меньше будут ежедневно приезжать в так называемую «зону разгрузки заторов», — пишет BBC.

Издание отмечает, что стоимость въезда в самый перегруженный район Нью-Йорка зависит от времени дня и типа транспортного средства. Для автомобилей она составляет от $2,25 по ночам до $9 в час пик. Согласно плану городских властей, эти тарифы будут действовать до 2028 года — затем их поднимут.

Эта мера — плата за въезд в перегруженную зону — направлена на борьбу с дорожными пробками в Нью-Йорке. Еще одна цель — собрать деньги на развитие системы общественного транспорта.

Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул впервые предложила ввести в городе зону с платным въездом два года назад. Из-за жалоб от тех, кто регулярно ездит на транспорте на работу, и от местных бизнесов, план неоднократно пересматривали, а его внедрение откладывали.

Схема, запущенная с 5 января, была предложена в июне 2024 года, но тогда Хокул приостановила ее из-за «слишком большого числа непредвиденных последствий для жителей Нью-Йорка».

Против платы за въезд в перегруженную зону выступают, в частности, ассоциация таксистов города и избранный президент США Дональд Трамп.

Трамп — уроженец Нью-Йорка — пообещал избавиться от этой схемы, как только он вновь станет президентом.

Местные республиканцы уже попросили его вмешаться. Конгрессмен Майк Лоулер попросил Трампа в ноябре прошлого года сделать все возможное для того, чтобы «раз и навсегда прекратить этот абсурдный отъем денег».

Нью-Йорк два года подряд занимает первое место по загруженности дорог во всем мире. Согласно исследованиям, автомобили в центре Манхэттена в первом квартале 2024 года в утренние часы пик двигались со скоростью 17 километров в час.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/316049/
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