Зохран Мамдани стал первым мусульманином, избранным мэром Нью-Йорка

Фото из интернета. Зохран Мамдани победил на выборах мэра Нью-Йорка

Зохран Мамдани победил на выборах мэра Нью-Йорка и стал первым мусульманином, занявшим этот пост. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

По данным СМИ, 34-летний Зохран Мамдани набрал большинство голосов и обошел бывшего губернатора штата Эндрю Куомо.

Его избрание называют историческим — ранее мусульмане никогда не возглавляли Нью-Йорк.

Мамдани родился в Уганде в семье выходцев из Индии. Его мать — кинорежиссер Мира Наир, отец — ученый Махмуд Мамдани. В детстве он жил в Южной Африке, затем — в Нью-Йорке. Гражданство США получил в 2018 году.

Политик входит в движение «Демократические социалисты Америки» и выступает за доступное жилье, бесплатный общественный транспорт и повышение минимальной зарплаты.

Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что в случае победы Мамдани может сократить федеральное финансирование Нью-Йорка, однако новоизбранный мэр заявил, что не поддастся давлению.