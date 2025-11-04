Трамп сократит финансирование Нью-Йорка, если его мэром станет демократ Мамдани

Президент США Дональд Трамп выступил против кандидатуры демократа-мусульманина индийского происхождения Зохрана Мамдани на пост мэра Нью-Йорка. Об этом пишет Reuters.

Американский лидер поддержал бывшего губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо и пригрозил сократить федеральное финансирование города, если победу одержит Зохран Мамдани.

На данном этапе 34-летний Мамдани, называющий себя демократическим социалистом, лидирует в опросах. Финальные выборы пройдут сегодня.

Эндрю Куомо, давний представитель Демократической партии, баллотируется как независимый кандидат после поражения от Зохрана Мамдани на внутрипартийных выборах.

Как отмечают в издании, выборы мэра Нью-Йорка привлекли внимание всех штатов, поскольку могут повлиять на имидж Демократической партии, которая ищет свое политическое направление в противостоянии с Дональдом Трампом. Демократы опасаются, что слишком левый курс правления Мамдани может вызвать обратный эффект.

«Нравится вам Эндрю Куомо или нет — у вас просто нет выбора. Вы должны проголосовать за него и надеяться, что он прекрасно справится. Куомо способен на это, Мамдани — нет! Если коммунистический кандидат Зохран Мамдани победит на выборах мэра Нью-Йорка, вряд ли я буду выделять федеральные средства, кроме самого необходимого минимума, для моего любимого родного города», — заявил глава Белого дома.

Отмечается, что федеральное правительство Соединенных Штатов собирается выделить Нью-Йорку $7,4 миллиарда в 2026 году. Это составляет около 6,4 процента всех расходов города.