13:23
USD 87.45
EUR 100.68
RUB 1.08
Общество

Трамп сократит финансирование Нью-Йорка, если его мэром станет демократ Мамдани

Фото из интернета

Президент США Дональд Трамп выступил против кандидатуры демократа-мусульманина индийского происхождения Зохрана Мамдани на пост мэра Нью-Йорка. Об этом пишет Reuters.

Американский лидер поддержал бывшего губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо и пригрозил сократить федеральное финансирование города, если победу одержит Зохран Мамдани.

На данном этапе 34-летний Мамдани, называющий себя демократическим социалистом, лидирует в опросах. Финальные выборы пройдут сегодня.

Эндрю Куомо, давний представитель Демократической партии, баллотируется как независимый кандидат после поражения от Зохрана Мамдани на внутрипартийных выборах.

Как отмечают в издании, выборы мэра Нью-Йорка привлекли внимание всех штатов, поскольку могут повлиять на имидж Демократической партии, которая ищет свое политическое направление в противостоянии с Дональдом Трампом. Демократы опасаются, что слишком левый курс правления Мамдани может вызвать обратный эффект.

«Нравится вам Эндрю Куомо или нет — у вас просто нет выбора. Вы должны проголосовать за него и надеяться, что он прекрасно справится. Куомо способен на это, Мамдани — нет! Если коммунистический кандидат Зохран Мамдани победит на выборах мэра Нью-Йорка, вряд ли я буду выделять федеральные средства, кроме самого необходимого минимума, для моего любимого родного города», — заявил глава Белого дома.

Отмечается, что федеральное правительство Соединенных Штатов собирается выделить Нью-Йорку $7,4 миллиарда в 2026 году. Это составляет около 6,4 процента всех расходов города.

Справка 24.kg

Зохран Мамдани родился в Уганде в семье выходцев из Индии. Его мать — известный индийско-американский режиссер Мира Наир, а отец — ученый Махмуд Мамдани. 

Увлекается хип-хопом и в прошлом сам писал музыку в этом жанре. Состоит в крупнейшей социалистической организации США — «Демократические социалисты Америки». В числе ключевых инициатив — повышение налогов для богатых, увеличение минимальной почасовой оплаты труда с нынешних $16,5 до $30 и введение всеобщей бесплатной системы ухода за детьми.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/349583/
просмотров: 440
Версия для печати
Материалы по теме
Трамп: У США достаточно ядерного оружия, чтобы взорвать мир 150 раз
В Мексике во время празднования Дня мертвых застрелили мэра города
Дональд Трамп не встретится с Ким Чен Ыном. Не смогли согласовать время
Президент Южной Кореи подарил Дональду Трампу золотую корону
Садыр Жапаров примет участие в саммите «C5+1» в Вашингтоне по приглашению Трампа
Президент США не удержался. Он станцевал во время встречи в Малайзии
«Будем уничтожать»: Трамп пообещал убивать тех, кто ввозит наркотики в США
Трамп заявил о прекращении торговых переговоров с Канадой
Дело мэра Токмака. Начался суд по обвинению Максата Нусувалиева в коррупции
Племянник советника президента Темирболот Абыкеев покинул пост мэра Баткена
Популярные новости
НЭСК вводит ограничения мощности электроэнергии в&nbsp;случае перегрузки подстанций НЭСК вводит ограничения мощности электроэнергии в случае перегрузки подстанций
Света меньше&nbsp;&mdash; тариф больше: кыргызстанцам предложили безлимит Света меньше — тариф больше: кыргызстанцам предложили безлимит
Началось строительство города Асмана&nbsp;&mdash; крупнейшего урбанистического проекта в&nbsp;КР Началось строительство города Асмана — крупнейшего урбанистического проекта в КР
В&nbsp;Бишкеке ожидаются заморозки. Прогноз погоды на&nbsp;3-5 ноября В Бишкеке ожидаются заморозки. Прогноз погоды на 3-5 ноября
Бизнес
Всемирный день сбережений с&nbsp;&laquo;Оптима Банком&raquo; Всемирный день сбережений с «Оптима Банком»
Visa и&nbsp;MBANK воплощают футбольные мечты&nbsp;&mdash; шанс встретиться с&nbsp;Ламином Ямалем Visa и MBANK воплощают футбольные мечты — шанс встретиться с Ламином Ямалем
BAKAI запускает маркетплейс BAKAI Store&nbsp;&mdash; совершайте покупки прямо в&nbsp;приложении BAKAI запускает маркетплейс BAKAI Store — совершайте покупки прямо в приложении
Ансамбль &laquo;Ясмин&raquo; из&nbsp;Кемина завоевал гран-при на&nbsp;конкурсе в&nbsp;Алматы Ансамбль «Ясмин» из Кемина завоевал гран-при на конкурсе в Алматы
4 ноября, вторник
13:14
В Бишкеке скоро могут появиться 40-этажные здания В Бишкеке скоро могут появиться 40-этажные здания
12:32
Президент поручил Минэнерго отменить безлимитный тариф электроэнергии
12:30
В центре Рима дважды обрушилась средневековая башня: есть пострадавшие
12:25
Трамп сократит финансирование Нью-Йорка, если его мэром станет демократ Мамдани
12:14
Успеть до января. В автошколах аврал, люди массово записываются на вождение