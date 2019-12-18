Суд над экс-мэрами. Об избирательности гособвинения заявил адвокат

В Ленинском районном суде продолжается процесс по делу экс-мэров Бишкека Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова.

В прениях по эпизоду с выделением земельных участков мэрией Бишкека выступил адвокат Албека Ибраимова Сергей Слесарев. Он отметил, что обвиняемыми по данному эпизоду проходят семь человек, но только один Албек Ибраимов находится под стражей.

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«Почему такая избирательность у следствия? По тем срокам, которые запросило обвинение для подсудимых, тоже видим избирательность. Албеку Ибраимову просят 12 лет, а всем остальным — восемь. Почему? Трое занимали разные должности в муниципалитете, один — предприниматель, а двое просто на свою беду поучаствовали в конкурсе. Но почему-то им всем просят одинаковое наказание. В голове у меня не укладывается. Всех шестерых и Албека Ибраимова обвиняют в коррупции. Значит, человек, приходящий на конкурс, — коррупционер, предприниматель, который коснулся мэрии, — коррупционер, все сотрудники мэрии — коррупционеры?» — отметил он.

Обвинение использует много словосочетаний, связанных не с юриспруденцией, а филологией (языком). Сергей Слесарев

«Но каждое слово в обвинительном акте должно подтверждаться доказательствами. Это говорит Уголовно-процессуальный кодекс. Именно обвинение является органом, на который возложена обязанность доказательства вины», — отметил адвокат.

«Что я читаю в обвинительном акте? «Из корыстных и низменных побуждений». Пять слов, включая союз. Начнем с низменных. Кто-нибудь из гособивнения скажет, что имели в виду следственные органы? Ответа нет ни в акте, ни в материалах уголовного дела. С корыстными понятнее. Но есть ли в материалах уголовного дела доказательства корысти у Ибраимова? Для этого у него нужно было найти какие-то денежные средства, имущество, которые связаны с этим эпизодом. Но этого в томах дела нет», — отметил он.

Четырнадцати обвиняемым, включая Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова, инкриминируют коррупцию. Только пятеро находятся под стражей. По версии следствия, экс-чиновники умышленно допустили необоснованное завышение объемов строительных работ и материалов при строительстве школы в жилмассиве «Калыс-Ордо». Албека Ибраимова обвиняют также в растрате средств ТНК «Дастан» и коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам. Никто из них виновным себя не признал. Кубанычбек Кулматов назвал дело сфабрикованным. Гособвинение просит приговорить Кубанычбека Кулматова к 15 годам лишения свободы, Албека Ибраимова — к 20 годам.