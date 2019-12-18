14:23
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжеты: Дело «Дастана», Дело Кубанычбека Кулматова

Суд над экс-мэрами. Об избирательности гособвинения заявил адвокат

В Ленинском районном суде продолжается процесс по делу экс-мэров Бишкека Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова.

В прениях по эпизоду с выделением земельных участков мэрией Бишкека выступил адвокат Албека Ибраимова Сергей Слесарев. Он отметил, что обвиняемыми по данному эпизоду проходят семь человек, но только один Албек Ибраимов находится под стражей.

Сюжет по теме
Дело Кубанычбека Кулматова

«Почему такая избирательность у следствия? По тем срокам, которые запросило обвинение для подсудимых, тоже видим избирательность. Албеку Ибраимову просят 12 лет, а всем остальным — восемь. Почему? Трое занимали разные должности в муниципалитете, один — предприниматель, а двое просто на свою беду поучаствовали в конкурсе. Но почему-то им всем просят одинаковое наказание. В голове у меня не укладывается. Всех шестерых и Албека Ибраимова обвиняют в коррупции. Значит, человек, приходящий на конкурс, — коррупционер, предприниматель, который коснулся мэрии, — коррупционер, все сотрудники мэрии — коррупционеры?» — отметил он.

Обвинение использует много словосочетаний, связанных не с юриспруденцией, а филологией (языком).

Сергей Слесарев

«Но каждое слово в обвинительном акте должно подтверждаться доказательствами. Это говорит Уголовно-процессуальный кодекс. Именно обвинение является органом, на который возложена обязанность доказательства вины», — отметил адвокат.

«Что я читаю в обвинительном акте? «Из корыстных и низменных побуждений». Пять слов, включая союз. Начнем с низменных. Кто-нибудь из гособивнения скажет, что имели в виду следственные органы? Ответа нет ни в акте, ни в материалах уголовного дела. С корыстными понятнее. Но есть ли в материалах уголовного дела доказательства корысти у Ибраимова? Для этого у него нужно было найти какие-то денежные средства, имущество, которые связаны с этим эпизодом. Но этого в томах дела нет», — отметил он.

Четырнадцати обвиняемым, включая Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова, инкриминируют коррупцию. Только пятеро находятся под стражей. По версии следствия, экс-чиновники умышленно допустили необоснованное завышение объемов строительных работ и материалов при строительстве школы в жилмассиве «Калыс-Ордо». Албека Ибраимова обвиняют также в растрате средств ТНК «Дастан» и коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам. Никто из них виновным себя не признал. Кубанычбек Кулматов назвал дело сфабрикованным. Гособвинение просит приговорить Кубанычбека Кулматова к 15 годам лишения свободы, Албека Ибраимова — к 20 годам.
Ссылка:
просмотров: 367
Версия для печати
Материалы по теме
Суд над экс-мэрами. Подсудимый о политических мотивах обвинения
Суд над экс-мэрами. Защитник рассказал о фантазерах и провидцах
Суд над экс-мэрами. Адвокат попросил дать факты вины обвиняемого
Суд над экс-мэрами. Адвокат говорит о путанице в показаниях свидетелей
Суд над экс-мэрами. Во время следствия ГКНБ разгласил засекреченные сведения
Суд над экс-мэрами. Обвиняемый уверен: ущерб завысили, чтобы дело стало громким
Суд над экс-мэрами. Создание преступной связи обвинению доказать не удалось
Суд над экс-мэрами. Сергей Слесарев о казусах уголовного дела
Суд над экс-мэрами. Защита настаивает на невиновности Ибраимова и Кулматова
Суд над экс-мэрами. Гособвинение просит для подсудимых от 8 до 15 лет тюрьмы
Популярные новости
Уволенного за&nbsp;ошибки в&nbsp;письме советника спикера вновь взяли на&nbsp;работу в&nbsp;ЖК Уволенного за ошибки в письме советника спикера вновь взяли на работу в ЖК
Скандал в&nbsp;школе &laquo;Газпром&raquo;. Ученики вышли на&nbsp;митинг против увольнения директора Скандал в школе «Газпром». Ученики вышли на митинг против увольнения директора
#REакция 2.0: в&nbsp;Бишкеке на&nbsp;митинге поддержат СМИ. Что происходит сейчас #REакция 2.0: в Бишкеке на митинге поддержат СМИ. Что происходит сейчас
Скандал в&nbsp;школе &laquo;Газпром&raquo;. Часть учителей готова уволиться вслед за&nbsp;директором Скандал в школе «Газпром». Часть учителей готова уволиться вслед за директором
Бизнес
Купи смартфон Huawei в&nbsp;O!Store&nbsp;&mdash; получи фитнес-браслет в&nbsp;подарок! Купи смартфон Huawei в O!Store — получи фитнес-браслет в подарок!
Проект &laquo;Джеруй&raquo;. От&nbsp;первой руды до&nbsp;первого слитка золота Проект «Джеруй». От первой руды до первого слитка золота
За&nbsp;новогодними подарками&nbsp;&mdash; в&nbsp;MegaStore! За новогодними подарками — в MegaStore!
Внутренние каналы ирригации нуждаются в&nbsp;республиканском финансировании Внутренние каналы ирригации нуждаются в республиканском финансировании
18 декабря, среда
14:23
Дело Атамбаева. Амантура Жамгырчиева отпустили под домашний арест Дело Атамбаева. Амантура Жамгырчиева отпустили под дома...
14:01
Конфликт на границе. Власти возобновили переговоры
14:00
Появились фотографии с места схода вагонов в Кыргызстане
13:31
Траты жены Матраимова. DDoS-атака сайта Factcheck.kg продолжается
13:24
Кыргызстан получит 5 миллионов евро на водоснабжение города Исфаны