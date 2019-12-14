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Общество

Навстречу импортерам. Нормы беспошлинного ввоза будут снижены

C 1 января 2020-го нормы беспошлинного ввоза будут снижены с 500 до 200 евро. Об этом сообщается на сайте Государственной таможенной службы.

Отмечается, что данные нормы коснутся товаров для личного пользования, доставляемых перевозчиком и пересылаемых в международных почтовых отправлениях в страны, которые входят в Евразийский экономический союз.

В перечень входят товары:

  • для личного пользования (за исключением этилового спирта, алкогольных напитков, пива, неделимых товаров для личного пользования), доставляемые перевозчиком на таможенную территорию ЕАЭС;
  • для личного пользования (за исключением неделимых товаров для личного пользования), пересылаемые в международных почтовых отправлениях на таможенную территорию ЕАЭС.

С 1 января следующего года стоимость товаров не должна превышать сумму, эквивалентную 200 евро, и (или) вес не более 31 килограмма.
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