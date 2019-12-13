12:54
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Иски против СМИ

Иски Матраимовых против СМИ. Вице-спикер ЖК об отсутствии логики в аресте счетов

Арест банковских счетов  это давление на издания и их сотрудников, и такое решение должно быть отменено, заявила вице-спикер Жогорку Кенеша Аида Касымалиева, комментируя иски братьев Матраимовых против трех СМИ — 24.kg, Kloop и «Азаттыка».

«Человек может судиться, это его право, при этом стороны обращаются в суд в поисках справедливости. В том, чтобы арестовывать счета нет ни логики, ни разумности, ни справедливости, о чем уже заявили медиаэксперты», — отметила Аида Касымалиева.

Вице-спикер добавила, что никогда не обращается в суд на СМИ, когда задевают ее честь, бросают тень на репутацию, пишут ложь и вырывают из контекста слова.

«Верю, если развивать качественную журналистику и воспитывать у людей медиаграмотность, то желтая пресса со всеми слухами и необъективной, непроверенной информацией отпадет сама по себе», — считает Аида Касымалиева.

Райымбек Матраимов и члены его семьи подали иск в суд к 24.kg, Kloop и «Азаттыку» после журналистского расследования о контрабандных схемах и выводе $700 миллионов. В совокупности семья бывшего таможенника требует от журналистов выплатить им 60 миллионов сомов. Свердловский районный суд Бишкека без уведомления ответчиков наложил арест на счета СМИ.
Ссылка:
просмотров: 794
Версия для печати
Материалы по теме
Как осваиваются купленные женой Райымбека Матраимова участки в Дубае
Вывод миллионов из страны. Парламент рассмотрит расследование журналистов
Райымбек Матраимов УКМКга суракка чакырылды
Лошадей на 525 тысяч сомов и многое другое. Декларацию Тилека Матраимова нашли
Убийство Саймаити. Алтынбек Сулайманов вышел из состава комиссии
Скандал с контрабандными схемами. «Эффект бабочки» для Сооронбая Жээнбекова
Райымбек Матраимов заявил о готовности ответить на вопросы правоохранителей
Запрет на митинги в Бишкеке не распространяется на мирную акцию против коррупции
Мирные акции против коррупции пройдут в Бишкеке и Караколе
Скандал с контрабандными схемами. На мирную акцию призывают выйти кыргызстанцев
Популярные новости
Штормовое предупреждение: в&nbsp;Кыргызстане похолодание и&nbsp;интенсивный снег Штормовое предупреждение: в Кыргызстане похолодание и интенсивный снег
Психиатрическая экспертиза назначена Алмазбеку Атамбаеву Психиатрическая экспертиза назначена Алмазбеку Атамбаеву
Скандал с&nbsp;контрабандными схемами. Как работают фирмы Хабибулы Абдукадыра Скандал с контрабандными схемами. Как работают фирмы Хабибулы Абдукадыра
История с&nbsp;подложными номерами. Установлен владелец авто: сравните фото История с подложными номерами. Установлен владелец авто: сравните фото
Бизнес
Стартовал онлайн-аукцион номеров категории PLATINUM: 0504000000, 0504444444 Стартовал онлайн-аукцион номеров категории PLATINUM: 0504000000, 0504444444
БТА Банк осуществляет внутрибанковские денежные переводы​ &laquo;Бакай Трансфер&raquo; БТА Банк осуществляет внутрибанковские денежные переводы​ «Бакай Трансфер»
&laquo;Банк КЫРГЫЗСТАН&raquo;: ареста имущества банка не&nbsp;было «Банк КЫРГЫЗСТАН»: ареста имущества банка не было
С&nbsp;Новым Кодом! Запущен новый код мобильной сети&nbsp;&mdash; 504 С Новым Кодом! Запущен новый код мобильной сети — 504
13 декабря, пятница
12:38
В Анкаре установлен памятник Чингизу Айтматову. Он совсем не похож на писателя В Анкаре установлен памятник Чингизу Айтматову. Он совс...
12:34
Минкультуры запретило операторам вещания выпускать в эфир телеканал «Апрель»
12:19
В Бишкеке мужчина обещал помочь купить контейнер за $40 тысяч и скрылся
12:17
Пресс-секретарь президента прокомментировала иски Матраимовых против СМИ
12:10
Вирусный гепатит. В некоторых школах нет возможности помыть руки перед едой