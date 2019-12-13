Иски Матраимовых против СМИ. Вице-спикер ЖК об отсутствии логики в аресте счетов

Арест банковских счетов — это давление на издания и их сотрудников, и такое решение должно быть отменено, заявила вице-спикер Жогорку Кенеша Аида Касымалиева, комментируя иски братьев Матраимовых против трех СМИ — 24.kg, Kloop и «Азаттыка».

«Человек может судиться, это его право, при этом стороны обращаются в суд в поисках справедливости. В том, чтобы арестовывать счета нет ни логики, ни разумности, ни справедливости, о чем уже заявили медиаэксперты», — отметила Аида Касымалиева.

Вице-спикер добавила, что никогда не обращается в суд на СМИ, когда задевают ее честь, бросают тень на репутацию, пишут ложь и вырывают из контекста слова.

«Верю, если развивать качественную журналистику и воспитывать у людей медиаграмотность, то желтая пресса со всеми слухами и необъективной, непроверенной информацией отпадет сама по себе», — считает Аида Касымалиева.

Райымбек Матраимов и члены его семьи подали иск в суд к 24.kg, Kloop и «Азаттыку» после журналистского расследования о контрабандных схемах и выводе $700 миллионов. В совокупности семья бывшего таможенника требует от журналистов выплатить им 60 миллионов сомов. Свердловский районный суд Бишкека без уведомления ответчиков наложил арест на счета СМИ.