ДТП с начальником сокулукской милиции. Расследованием займется ГКНБ

Для полного и объективного расследования материалы досудебного производства направлены в управление ГКНБ по Чуйской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД региона.

Уточняется, что факт ДТП находится на контроле у руководства МВД.

«Службой внутренних расследований проводится служебная проверка. Назначены все необходимые судебно-медицинские, судебно-автотехнические экспертизы», — сообщили в ГУВД.

Напомним, 7 декабря начальник ОВД Сокулукского района Максат Чойбеков совершил ДТП на объездной трассе близ Бишкека. В результате аварии пострадали три человека, один из которых госпитализирован в больницу города Канта.