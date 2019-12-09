Блогера Афтандила Жоробекова вызвали на допрос в Военную прокуратуру

Афтандила Жоробекова вызвали в Военную прокуратуру. Фото повестки он выложил на своей странице в социальной сети.

Юрист правовой клиники «Адилет» Тимур Султанов, представляющий интересы блогера, сообщил 24.kg, что пока неизвестно, по какому досудебному производству вызван его подзащитный.

«Афтандил Жоробеков вызван на допрос в Военную прокуратуру в качестве свидетеля. Но в повестке не указано, по какой конкретной публикации должен явиться мой подзащитный», — сказал юрист.

Напомним, что Афтандила Жоробекова задержали 24 ноября, суд санкционировал его арест на два месяца. Ему предъявлено обвинение в разжигании межрегиональной розни. Спустя две недели его отпустили под домашний арест.