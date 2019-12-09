13:19
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Скандал в «Акнете». Следствие завершено, дело направлено в Генпрокуратуру

Окончено досудебное производство в отношении президента ОсОО «Акнет» Кубана Ажимудинова. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Уточняется, что ранее Государственной службой по борьбе с экономическими преступлениями
расследовалось уголовное дело в отношении Кубана Ажимудинова и по результатам выявлены факты уклонения от уплаты налогов на общую сумму 150 миллионов сомов. Генеральной прокуратурой расследование дела было поручено МВД.

Читайте по теме
Скандал в «Акнете». В чем обвиняется глава компании Кубан Ажимудинов

По данным ведомства, выявлены дополнительные факты уклонения от уплаты налогов со стороны президента ОсОО «Акнет» на общую сумму 616 миллионов 816 тысяч сомов.

Кроме этого, выявлены факты присвоения и растраты путем незаконного списания, неоприходования в кассу на общую сумму 384 миллиона 901 тысяча сомов.

Досудебное производство в отношении президента ОсОО «Акнет» окончено и направлено в ГП для изучения и последующего направления по подсудности.

Главу компании «Акнет» задержали и водворили в ИВС 28 мая. Спустя 48 часов суд удовлетворил ходатайство следствия и вынес решение об аресте Кубана Ажимудинова.

Интернет-провайдер «Акнет» попал в поле зрения ГСБЭП в конце ноября 2018 года. Поводом для разбирательств стало обращение в Финпол одного из соучредителей фирмы. Он обвинил партнеров в занижении выручки, выводе денег из ОсОО, заключении фиктивных договоров и других правонарушениях. Сейчас в компании работает новая команда топ-менеджеров.
Ссылка:
просмотров: 638
Версия для печати
Материалы по теме
Скандал в «Акнете». Компания доказывает — сумма задолженности по налогам меньше
Экс-глава Госкомсвязи стал президентом в ОсОО «Акнет»
Скандал в «Акнете». Сотрудников просят не поддаваться провокациям
Скандал в «Акнете». Задержан президент компании
Скандал в «Акнете». МВД настаивает, что давления на сотрудников компании нет
Скандал в «Акнете». В компании согласны, что уголовные дела закрыты обоснованно
Скандал в «Акнете». Сотрудники компании заявляют о давлении со стороны милиции
Скандал в «Акнете». Рассорившиеся партнеры продолжают обвинять друг друга
Вернулись 90-е годы? Скандал в «Акнете» продолжается
Скандал в «Акнете». Компания внесла 150 миллионов сомов в счет возмещения ущерба
Популярные новости
Как осваиваются купленные женой Райымбека Матраимова участки в&nbsp;Дубае Как осваиваются купленные женой Райымбека Матраимова участки в Дубае
Дело энергетиков. Справедлив&nbsp;ли приговор Сапару Исакову (опрос) Дело энергетиков. Справедлив ли приговор Сапару Исакову (опрос)
Дело энергетиков. Сапар Исаков о&nbsp;мести за&nbsp;увольнение Райымбека Матраимова Дело энергетиков. Сапар Исаков о мести за увольнение Райымбека Матраимова
Ирина Карамушкина: Приговор Сапару Исакову нужно разделить на&nbsp;шестерых людей Ирина Карамушкина: Приговор Сапару Исакову нужно разделить на шестерых людей
Бизнес
Отличное телевидение от&nbsp;50&nbsp;сомов в&nbsp;месяц Отличное телевидение от 50 сомов в месяц
Заявление политической партии &laquo;Кыргызстан&raquo; Заявление политической партии «Кыргызстан»
Подключи к&nbsp;своему Wingle супервыгодный тариф от&nbsp;MegaCom за&nbsp;490 сомов в&nbsp;месяц! Подключи к своему Wingle супервыгодный тариф от MegaCom за 490 сомов в месяц!
В&nbsp;международном аэропорту &laquo;Манас&raquo; открыли новую стерильную зону В международном аэропорту «Манас» открыли новую стерильную зону
9 декабря, понедельник
13:10
Отличное телевидение от 50 сомов в месяц Отличное телевидение от 50 сомов в месяц
12:47
Суд над экс-мэрами. Защита настаивает на невиновности Ибраимова и Кулматова
12:42
Граждане Узбекистана в Кыргызстане смогут проголосовать на выборах в олий мажлис
12:41
Именные часы, звание, грамоты. Кто из судей получил награды от президента
12:24
Скандал в «Акнете». Следствие завершено, дело направлено в Генпрокуратуру