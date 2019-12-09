Скандал в «Акнете». Следствие завершено, дело направлено в Генпрокуратуру

Окончено досудебное производство в отношении президента ОсОО «Акнет» Кубана Ажимудинова. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Уточняется, что ранее Государственной службой по борьбе с экономическими преступлениями

расследовалось уголовное дело в отношении Кубана Ажимудинова и по результатам выявлены факты уклонения от уплаты налогов на общую сумму 150 миллионов сомов. Генеральной прокуратурой расследование дела было поручено МВД.

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По данным ведомства, выявлены дополнительные факты уклонения от уплаты налогов со стороны президента ОсОО «Акнет» на общую сумму 616 миллионов 816 тысяч сомов.

Кроме этого, выявлены факты присвоения и растраты путем незаконного списания, неоприходования в кассу на общую сумму 384 миллиона 901 тысяча сомов.

Досудебное производство в отношении президента ОсОО «Акнет» окончено и направлено в ГП для изучения и последующего направления по подсудности.

Главу компании «Акнет» задержали и водворили в ИВС 28 мая. Спустя 48 часов суд удовлетворил ходатайство следствия и вынес решение об аресте Кубана Ажимудинова.

Интернет-провайдер «Акнет» попал в поле зрения ГСБЭП в конце ноября 2018 года. Поводом для разбирательств стало обращение в Финпол одного из соучредителей фирмы. Он обвинил партнеров в занижении выручки, выводе денег из ОсОО, заключении фиктивных договоров и других правонарушениях. Сейчас в компании работает новая команда топ-менеджеров.