В ОсОО «Акнет» 24.kg рассказали, почему компания задолжала по налогам и подала административный иск в Межрайонный суд на Налоговую службу.

Читайте по теме Скандал в «Акнете». В чем обвиняется глава компании Кубан Ажимудинов

Напомним, один из учредителей ОсОО «Акнет» Кубан Ажимудинов находится под стражей в Бишкекском СИЗО-1 по решению суда. Ему вручили уведомление о подозрении в совершении преступлений по статьям «Присвоение или растрата вверенного имущества», «Уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций», «Незаконный оборот оружия, боеприпасов», «Подделка документов» УК КР.

В ходе следствия в бухгалтерии ОсОО «Акнет» обнаружили черную кассу с 2013 по 2018 год, после чего назначили налоговую проверку.

Общая доначисленная сумма налогов и других обязательных платежей составила 616 миллионов 816 тысяч 112 сомов.

Юрист «Акнета» Азамат Асанбеков пояснил, что руководство компании не согласно с суммой, а именно ее надо выплатить как долг по налогам. «Наши финансисты подсчитали, что сумма меньше. Мы обратились с административным иском в Межрайонный суд. Оспариваем саму задолженность, мы не согласны с ее размером», — рассказал он.

Главу компании «Акнет» задержали и водворили в ИВС 28 мая. Спустя 48 часов суд удовлетворил ходатайство следствия и вынес решение об аресте Кубана Ажимудинова.

Интернет-провайдер «Акнет» попал в поле зрения ГСБЭП в конце ноября 2018 года. Поводом для разбирательств стало обращение в Финпол одного из соучредителей фирмы. Он обвинил партнеров в занижении выручки, выводе денег из ОсОО, заключении фиктивных договоров и других правонарушениях. Сейчас в компании работает новая команда топ-менеджеров.