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Общество

Скандал в «Акнете». Сотрудников просят не поддаваться провокациям

Работников компании «Акнет» просят не поддаваться провокациям. Об этом на пресс-конференции заявили адвокаты одного из учредителей интернет-провайдера Руслана Абдумажитова.

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По их словам, после задержания президента компании Кубана Ажимудинова сотрудников призывают не выходить на работу.

«Мы боимся, что могут повториться прошлогодние события. Поэтому официально заявляем, что не имеем отношения к  происходящему в «Акнете». Нам стало известно, что сотрудников призывают не приходить с целью приостановить работу», — сообщил адвокат Азамат Асанбеков.

Напомним, что накануне задержаны президент компании Кубан Ажимудинов, главный бухгалтер ОсОО «Строй сеть» Л.И. и генеральный директор Б.Е.
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