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Общество

Дело «Акнета». Кубана Ажимудинова госпитализировали

Бывшего главу компании «Акнет» Кубана Ажимудинова госпитализировали. Об этом 24.kg сообщила его адвокат Светлана Аванова.

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По ее словам, экс-директор фирмы находится в Национальном госпитале.

«Ранее следствие инициировало судебно-медицинскую экспертизу, которая выявила ряд хронических заболеваний у моего подзащитного. Они входят в перечень тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей. В частности, на фоне сахарного диабета у моего подзащитного начал чернеть палец на ноге», — рассказала Светлана Аванова.

Адвокат добавила, что, несмотря на ходатайство об изменении меры пресечения, судья Первомайского районного суда Адылбек Эсенбаев оставил Кубана Ажимудинова под сражей до июля.

Кубана Ажимудинова подозревают в присвоении вверенного имущества, уклонении от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет, незаконном обороте оружия, боеприпасов и подделке документов.

Интернет-провайдер «Акнет» попал в поле зрения ГСБЭП в конце ноября 2018 года. Поводом для разбирательств стало обращение в Финпол одного из соучредителей фирмы. Он обвинил партнеров в занижении выручки, выводе денег из ОсОО, заключении фиктивных договоров и других правонарушениях. Сейчас в компании работает новая команда топ-менеджеров.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/152824/
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