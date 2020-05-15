Дело «Акнета». Кубана Ажимудинова госпитализировали

Бывшего главу компании «Акнет» Кубана Ажимудинова госпитализировали. Об этом 24.kg сообщила его адвокат Светлана Аванова.
По ее словам, экс-директор фирмы находится в Национальном госпитале.
«Ранее следствие инициировало судебно-медицинскую экспертизу, которая выявила ряд хронических заболеваний у моего подзащитного. Они входят в перечень тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей. В частности, на фоне сахарного диабета у моего подзащитного начал чернеть палец на ноге», — рассказала Светлана Аванова.
Адвокат добавила, что, несмотря на ходатайство об изменении меры пресечения, судья Первомайского районного суда Адылбек Эсенбаев оставил Кубана Ажимудинова под сражей до июля.
Кубана Ажимудинова подозревают в присвоении вверенного имущества, уклонении от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет, незаконном обороте оружия, боеприпасов и подделке документов.
Интернет-провайдер «Акнет» попал в поле зрения ГСБЭП в конце ноября 2018 года. Поводом для разбирательств стало обращение в Финпол одного из соучредителей фирмы. Он обвинил партнеров в занижении выручки, выводе денег из ОсОО, заключении фиктивных договоров и других правонарушениях. Сейчас в компании работает новая команда топ-менеджеров.