Дело «Акнета». Активисты требуют освободить Кубана Ажимудинова из-под стражи

Активисты направили исполняющему обязанности президента премьер-министру Садыру Жапарову обращение с требованием освободить учредителя компании «Акнет» Кубана Ажимудинова. Об этом на пресс-конференции в 24.kg заявил председатель Партии национального возрождения «Асаба» Салмоорбек Дыйканбаев.

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По его словам, в уголовном деле в отношении Кубана Ажимудинова нет доказательств его вины.

«Компанию «Акнет» создали в 1998 году Аскар Кутанов и Кубан Ажимудинов вместе с еще одним человеком. Им удалось получить грант на оборудование, чтобы провести интернет. Деньги в фирму вкладывал только Кубан Ажимудинов. Всеми делами управлял он, поэтому его и избрали президентом компании. Позже он подарил часть доли Руслану Абдумажитову. Спустя некоторое время Ажимудинов обнаружил воровство денег со стороны последнего и отстранил от должности. На этом фоне и произошел конфликт, после чего Руслан Абдумажитов написал заявление в Финпол о присвоении дивидендов», — рассказал Салмоорбек Дыйканбаев.

Участник пресс-конференции заявил, что в дела «Акнета» вмешался экс-президент Сооронбай Жээнбеков. Он якобы поручил МВД проверить компанию. Милиция выявила дополнительный ущерб.

«Кубану Ажимудинову отказали в просьбе провести бухгалтерскую экспертизу. Некоторые лица его запугивают. Топ-менеджмент поменялся после снятия Ажимудинова с должности президента. По уставу компании вопрос получения дивидендов решают при полном согласии всех учредителей. Однако, несмотря на отсутствие Ажимудинова, в «Акнете» произошел распил капитала компании», — добавил Салмоорбек Дыйканбаев.

Интернет-провайдер «Акнет» попал в поле зрения ГСБЭП в конце ноября 2018 года. Поводом для разбирательств стало обращение в Финпол одного из соучредителей фирмы. Он обвинил партнеров в занижении выручки и выводе денег из ОсОО, заключении фиктивных договоров и других правонарушениях. Сейчас в компании работает новая команда топ-менеджеров. Учредителя Кубана Ажимудинова водворили в СИЗО-1. Его подозревают в присвоении вверенного имущества, уклонении от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет, незаконном обороте оружия, боеприпасов и подделке документов.