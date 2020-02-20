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Общество

Суд по «Акнету» отложили из-за болезни адвоката

В Первомайском районном суде Бишкека началось рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего главы компании «Акнет» Кубана Ажимудинова. Процесс проходит под председательством Адылбека Эсенбаева.

Адвокат Кубана Ажимудинова Светлана Аванова не явилась в зал судебного заседания по причине болезни.

Слушатель из зала представилась коллегой Светланы Авановой и представила суду ходатайство, в котором юрист просит перенести дату слушания на другой день по причине нетрудоспособности.

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«Присутствие адвоката обязательно, мы не можем начать разбирательство. Ходатайство подали в начале заседания. Суд учтет это и в дальнейшем, возможно, примет меры в отношении адвоката подсудимого Кубана Ажимудинова Светланы Авановой», — сказал Адылбек Эсенбаев.

Следующее заседание назначено на 10 марта.

Кубана Ажимудинова подозревают в присвоении вверенного имущества, уклонении от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет, а также в незаконном обороте оружия, боеприпасов и подделке документов.

Интернет-провайдер «Акнет» попал в поле зрения ГСБЭП в конце ноября 2018 года. Поводом для разбирательств стало обращение в Финпол одного из соучредителей фирмы. Он обвинил партнеров в занижении выручки, выводе денег из ОсОО, заключении фиктивных договоров и других правонарушениях. Сейчас в компании работает новая команда топ-менеджеров.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/144231/
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