Врачи не дали рецепт на обезболивающее. Через несколько часов девочка умерла

В Кыргызстане даже умереть спокойно не дадут. Очередной случай врачебного бездушия и безграмотности рассказала директор «Первого детского хосписа» Ольга Труханова.

Безразличие к чужому горю

В хоспис, по ее словам, перевели 11-летнюю паллиативную девочку из Национального центра онкологии и гематологии (НЦОиГ). Она приписана к центру семейной медицины (ЦСМ) № 12, который расположен в столичном жилмассиве «Арча-Бешик».

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«С утра мама, взяв выписку из НЦОиГ, направилась в ЦСМ за рецептом на получение обезболивающих. В хоспис она вернулась в 12.40, но без препарата и рецепта, поскольку ей отказали. Медсестра хосписа позвонила доктору ЦСМ № 12, чтобы узнать причину отказа. Ответа на этот вопрос не получила. Врач возмутилась, кто она такая, чтобы указывать, кому и что выписывать», — написала Ольга Труханова на своей странице в Facebook.

Позже она сама связалась с тем же доктором. Та сослалась на некий протокол. «В выписке черным по белому написано о состоянии ребенка, отказывать в рецепте пациенту в терминальной стадии медработник не имела права», — подчеркнула Ольга Труханова.

Но в ЦСМ настаивали: «Мы не отказали, у нас есть протокол». Лишь после предупреждения о жалобе в Минздрав в поликлинике согласились оформить бумагу. Рецепт в тот день они так и не получили. Ребенок умер в 14.50. Мама была рядом. Успела.

Вот из-за таких безграмотных, бесчеловечных докторов мама потеряла последние часы, самое драгоценное время, которое она могла бы провести с ребенком. Ольга Труханова

«Страшно представить, сколько больных такие горе-доктора отправляют без рецепта домой. И ведь люди больше не вернутся к врачу. Будут умирать в страшных болях, муках просто потому, что кому-то все равно. Сколько это может продолжаться? Сколько людей еще должны умереть в пытках?» — задалась активистка вопросами.

Обещают разобраться и наказать

В столичном управлении здравоохранения случаем уже разбираются, на совещание вызвали главного врача ЦСМ № 12 и директора объединенного ЦСМ Ленинского района.

Вся вина, по словам начальника управления Бактыгуль Исмаиловой, лежит на ординаторе второго года. Именно она отказала в выписке рецепта. «Безграмотная вот такая. К сожалению, врачей не хватает, поэтому мы вынуждены принимать на работу ординаторов второго года. Возможно, на местах их не инструктировали. В любом случае если что-то не знают, то ординаторы должны проконсультироваться со своим руководителем», — сообщила Бактыгуль Исмаилова 24.kg.

Она подчеркнула, что за нарушение будет наказание в виде выговора.

Свое служебное расследование проведут и в Фонде обязательного медицинского страхования. Параллельно организуют разъяснительную работу среди медперсонала в поликлиниках не только Бишкека, но и по всей республике. В случае нарушений будут приниматься более жесткие меры.

«По программе госгарантий любой пациент с онкологией в терминальной стадии, имея на руках паспорт и амбулаторную карту, может обратиться в ЦСМ, и врач обязан выписать льготный рецепт на обезболивающее. По ПГГ такие препараты практически полностью бесплатны. Рецепт может выписать и семейный врач, если в штате поликлиники нет онколога», — пояснили в пресс-службе ФОМС.

Страх перед ответственностью

«Вопрос обеспечения доступности обезболивающих остро стоит на контроле Минздрава и ФОМС, — добавили в ведомстве. — Фонд «Эргене» проводил по всей стране мониторинг по обеспечению лекарствами онкобольных в терминальной стадии. В ходе анализа выявили распространенное нарушение — врачи зачастую не охотно выписывают рецепты из-за частых проверок со стороны фискальных и правоохранительных органов, а также барьеров в нормативных правовых актах».

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«Все от незнания и страха перед ответственностью за выписку морфина. Кипы бумаг и проверяющие. Врачам нужно облегчить их работу, не навешивая на них груз неподъемной ответственности», — считает волонтер Алма Карсымбек.

Кто-то мечется, по ее словам, в поисках спасительного морфина, а кто-то хотел бы поделиться им безвозмездно, но нельзя.

«Недавно родственники пациента хотели отдать врачам обезболивающие для других больных. Однако врачи вынуждены были отказаться — могли попасть под статью за оборот наркотиков. Единственный выход — уничтожить их. Чтобы отчет был чистым. Милосердие в этом случае уголовно наказуемо», — констатировала Алма Карсымбек.