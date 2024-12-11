Милиционеры города Ош вручили подарки детям с онкологическими заболеваниями

Милиционеры Оша вручили подарки детям с онкологическими заболеваниями в преддверии Нового года. Об этом сообщила пресс-служба УВД города.

Правоохранители провели акцию под названием «Тепло милицейских сердец» и посетили отделения онкологии и гематологии Ошской межобластной клинической больницы, где лечатся 28 детей.

Милиционеры переоделись в сказочных героев и организовали концертное представление. Веселый и добрый милицейский Дед Мороз и его помощница Снегурочка вручили каждому ребенку сладкие подарки.

«Мы хотели не только порадовать детей, но и показать, что милиция всегда рядом, не только для охраны порядка, но и чтобы делиться добротой и теплом наших сердец. Надеемся, наши усилия помогут детям в их выздоровлении», — отметил заместитель начальника УВД южной столицы Акылбек Бекишев.