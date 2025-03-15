Детский рак. Возможности обмена опытом с Нидерландами обсудили в Бишкеке

Кыргызстан посетили представители Центра детской онкологии принцессы Максимы из Нидерландов. Об этом сообщил заведующий отделением детской онкологии Национального центра охраны материнства и детства (НЦОМиД) Султан Стамбеков на своей странице в Facebook.

По его словам, это крупнейший в Европе специализированный центр, занимающийся диагностикой, лечением и научными исследованиями в области детского рака.

В составе делегации — опытные детские онкологи, работающие с самыми современными методами лечения, и ведущий специалист в области педиатрической онкологии.

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За время их визита состоялись встречи, в том числе с министром здравоохранения, представителями Центра электронного здравоохранения, ВОЗ и руководством НЦОМиД.

«Мы обсудили возможности обмена опытом, образовательные программы и перспективы совместных научных исследований. Впереди планируется очень много инициатив, таких как обмен опытом, обучающие мастер-курсы для врачей и, что немаловажно, для медицинских сестер, совместные проекты. Планируем масштабное сотрудничество в области образования и науки, чтобы вывести детскую онкологию в КР на новый уровень», — написал Султан Стамбеков.