Общество

Утверждены клинические руководства по детской онкологии Кыргызстана

Министерство здравоохранения утвердило сразу пять клинических руководств и пять стандартов операционных процедур по детской онкологии Кыргызстана. Об этом сообщает Национальный центр охраны материнства и детства.

По его данным, детские онкологи НЦОМиД во главе с заведующим отделением Султаном Стамбековым сделали очень важный шаг вперед.

«Теперь вся республика будет ориентироваться в своей работе на эти документы. Это был очень непростой и длительный путь, полный обсуждений, корректировок и бессонных ночей. Но благодаря сплоченной команде и общей вере в цель онкологи справились. Это еще один шаг к тому, чтобы дети КР получали лечение по лучшим международным стандартам», — отметили в медучреждении.

Ранее сообщалось, что в Кыргызстане улучшилась выявляемость детского рака.
