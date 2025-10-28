16:44
Наедине с болью. В Кыргызстане возник дефицит жизненно важного лекарства

В Кыргызстане вновь возник дефицит жизненно важного лекарственного препарата трамадол, крайне необходимого при лечении выраженного хронического болевого синдрома. Об этом сообщает Ассоциация паллиативной и хосписной помощи.

По ее данным, главная причина проблемы — отсутствие точного расчета потребности населения, чтобы была обеспечена физическая и экономическая доступность.

«Этот препарат в страну завозят два дистрибьютора, но из-за отсутствия точного расчета потребности для амбулаторных и стационарных пациентов большая часть препаратов из-за неиспользования, истечения сроков годности в этом году уничтожена. Фармкомпании из-за убытков отказываются завозить препарат. А ведь есть международные стандарты, методики расчеты потребности, но, увы, этим никто не занимается», — отмечают в ассоциации.

По словам ее представителей, также нередко наблюдается ситуация, когда по линии государственных закупок приобретаются лекарственные препараты, которые впоследствии не используются организациями здравоохранения в полном объеме и подлежат списанию и уничтожению.

«В целях рационального использования бюджетных средств необходимо осуществлять постоянный мониторинг движения и использования лекарственных средств в стационарах. При выявлении излишков или длительном хранении препаратов срок годности которых еще не истек, следует перераспределять их между больницами и регионами, где наблюдается дефицит этих лекарств», — считают в ассоциации.
