«Безопасный город». Аварийность снизилась на участках, где установлены камеры

Аварийность снизилась на участках дорог, где установлены аппаратно-программные комплексы проекта «Безопасный город». Об этом на круглом столе сообщил заместитель начальника Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения Ыманалы Саркулов.
Ранее он заявил, что с начала года аварийность на дорогах республики увеличилась на 8,8 процента. Журналист 24.kg напомнила, что недавно президент КР Сооронбай Жээнбеков отметил, что с началом проекта количество ДТП снизилось вдвое.
Ыманалы Саркулов уточнил, что речь идет только о тех участках, где установлены камеры «Безопасного города».
«На данный момент он частично реализован в Бишкеке и Чуйской области. В столице установлено 42 АПК, в Чуйской области — 48. Здесь отмечается снижение на 40 и 50 процентов соответственно», — сказал он.
Ыманалы Саркулов добавил, что комплексы контролируют 3,5 процента протяженности дорожной сети в Бишкеке и 1,5 процента в Чуйской области.