«Безопасный город». В первую очередь надо навести порядок в подготовке водителей

В Кыргызстане в первую очередь надо навести порядок с обучением водителей и выдачей прав. Об этом на круглом столе заявил депутат Жогорку Кенеша Исхак Пирматов.

Он отметил, что основная цель проекта «Безопасный город» — снижение ДТП и смертности на дорогах. «По статистике львиная доля ДТП приходится на водителей со стажем вождения до одного года. Это говорит о том, что мы боремся с больным организмом сразу хирургическим вмешательством, никто не думает, что здоровьем надо заниматься постоянно», — отметил он.

Исхак Пирматов добавил, что неоднократно говорил, что процедура выдачи водительских удостоверений никуда не годится. «За подготовку водителей отвечают разные ведомства. Лицензии школам выдает Минобразования, права — ГРС, администрирует — ГУОБДД. Ни в одной стране нет такого, и так не должно быть», — отметил он.

В Кыргызстане дешевые машины, молодые люди покупают их или получают в подарок и потом носятся по дорогам. Исхак Пирматов

«Безопасный город» немного дисциплинирует водителей, это сейчас единственный механизм, но мы можем хоть всю страну напичкать камерами, но пока не решим первостепенную причину, у нас ничего не получится. Надо сделать так, чтобы в автошколах не было коррупции, чтобы там реально обучали и принимали экзамены», — сказал он.

Исхак Пирматов добавил, что правительству, перед тем как тратить миллиарды на «Безопасный город», надо взяться за автошколы и отдать их одному органу.