Ускорить процесс перехода к парламентской форме правления предлагает Текебаев

Сегодня в Бишкеке состоялась презентация сборника интервью лидера политической партии «Ата Мекен» «Диалоги Омурбека Текебаева с Elgezit.kg». Книга включает в себя более десятка интервью экс-депутата Жогорку Кенеша интернет-изданию и некоторым другим СМИ в период, когда он находился под арестом по ложному обвинению в коррупции.

По мнению автора книги, премьер-министр Кыргызстана должен стать главным лицом страны. Омурбек Текебаев предлагает ускорить процесс перехода к парламентской форме правления.

Надо сформировать новый парламент на основе честных и конкурентных выборов. Представители всех социальных групп должны иметь реальный шанс быть представленными в Жогорку Кенеше. Омурбек Текебаев

По словам лидера социалистов, только такой парламент сможет получить доверие народа и стать политической базой для формирования нового правительства.

«Глава кабмина станет главным лицом нашей республики. Сегодня глава правительства выполняет, по сути, технические функции. Он не имеет политического веса, политической поддержки. Его политические перспективы зависят от президента и депутатского большинства. А новый премьер-министр должен быть реальным лидером», — считает Омурбек Текебаев.